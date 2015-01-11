Прожиточный минимум южноуральца вырос

В Челябинской области величина прожиточного минимума на душу населения во втором квартале 2019 года выросла до 10 тысяч 336 рублей. Год назад ПМ был равен 9 тысяч 689 рублей.

Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер. Документ размещен на официальном сайте правительства.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 11 тысяч 83 рубля. Прирост за квартал составил 426 рублей (в первом квартале – 9 тысяч 989 рублей).

Для пенсионеров минимум выживания подрос на 316 рублей – с 8 тысяч 267 рублей до 8 тысяч 583 рублей.

Для детей прожиточный минимум установлен в размере 10 тысяч 661 рубль. В первом квартале он был равен 10 тысяч 295 рублей. Рост составил 366 рублей.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/prozhitochnyy-minimum-yuzhnouralca-vyros-1