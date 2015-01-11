«Под флагом России»: округ готовится к праздничной дате

22 августа на площадках учреждений культуры Озерска пройдут мероприятия, посвящённые Дню государственного флага. Большую программу для жителей округа готовит детский парк. Завершится праздник кинопоказом фильма «Неуловимые мстители».

В День государственного флага парк культуры и отдыха и Культурно-досуговый центр приглашает маленьких и взрослых озерчан в детский парк в 17:00 часов на праздничную концертную программу «Под флагом России», посвященную 350-летию российского триколора. Яркие выступления детских творческих коллективов, мастер-класс по созданию сувенирного российского флага, финальный флэшмоб и запуск воздушных шаров цвета триколор – подарят всем участникам мероприятия заряд самых теплых патриотических чувств.

В 18:00 часов на главной сцене детского парка пройдёт пробный показ кинофильма «Неуловимые мстители» в рамках реализации совместного проекта парка культуры и отдыха, Молодой Гвардии «Единой России» и председателя Молодёжной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области, Николая Курсантова по возобновлению работы летней эстрады на территории ПКиО.

Показ пройдёт при поддержке директора театра драмы и комедии «Наш Дом» Вячеслава Максимова, депутата Виталия Вельке и директора МБУ КДЦ Виктора Кудревича.

"Неуловимые мстители" – классика советского кинематографа. Приключения четырех подростков в годы гражданской войны в годы Гражданской войны в России, история о дружбе и противостоянии. Они были мстителями до того, как это стало мейнстримом.

Всех зрителей ждёт горячий чай и уютная атмосфера.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40304/