Из-за грозы 600 жителей Каслей остались без света

Жители города Касли остались без электроснабжения из-за грозового фронта.

Без электроснабжения остались 293 частных жилых дома, в которых проживают 620 человек, социально-значимые объекты под отключение не попали. К ликвидации последствий аварии привлечены две восстановительные бригады.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Напомним, по сообщению синоптиков, во второй половине дня 20 августа, ночью и днем 21-го в отдельных районах Челябинской области прогнозировались очень сильные дожди, ливни, грозы, местами крупный град, днем шквалистый ветер 20-25 м/с. О непогоде южноуральцев заранее предупредили в МЧС.

https://dostup1.ru/accident/Iz-za-grozy-600-zhiteley-Kasley-ostalis-bez-sveta_119244.html