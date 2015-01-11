Новая схема мошенничества, в которой используется легальная программа для удаленного доступа, позволяющая постороннему лицу подключиться к вашему смартфону

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление от жителя города 1992 по факту кражи. В заявлении он указал, что ему позвонила женщина, обратившись к потерпевшему по имени и отчеству, она представилась менеджером неизвестного сайта, который, в связи с закрытием, перечисляет пользователям вознаграждение.

Женщина пояснила, что для того, чтобы перечислить на банковский счет средства, необходимо установить на телефон специальную программу и зарегистрироваться в ней. После регистрации потерпевшим в данном приложении, мошенница получила доступ к онлайн-банкингу и перевела денежные средства с его карты. После на связь она не выходила. Ущерб озерчанина составил 86657 рублей.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено Уголовное дело, предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 158 (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

В чем заключается схема, разъясняет начальник уголовного розыска Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск подполковник полиции Антон Банных: злоумышленник звонит от имени банка и сообщает клиенту, что зафиксирована попытка взлома его личного кабинета или же ему начислено вознаграждение по каким-либо причинам.

Службе безопасности банка якобы требуется помощь клиента: нужно решить техническую проблему для противодействия мошенничеству. Для этого необходимо срочно установить программу удаленного управления смартфоном, чтобы получить доступ к устройству и обезопасить пользователя. После установки такой программы, мошенник имеет удаленный доступ к экрану смартфона, соответственно доступ к приложению для мобильного банкинга и выводит средства со счета.

В ходе звонка мошенники пытаются за короткое время создать максимально доверительные отношения с «жертвой». Ситуации осложняет то, что мошенники могут звонить с банковских номеров, используя IP-телефонию, подменяя номер телефона через специальные программы, что работает как дополнительный фактор доверия. Могут сообщить историю транзакций, полную информацию о клиенте, например, где проживает (существуют платные базы с такой информацией).

Для того чтобы не стать жертвой мошенничества, если вам звонит «сотрудник» банка и сообщает о несанкционированном списании средств с вашего счета - кладите трубку, независимо от того, с какого номера поступил звонок. Для проверки информации перезвоните в свой банк самостоятельно по телефону, указанному на вашей карте и уточните информацию о действиях с вашим счетом.