Алексей Текслер подчеркнул значимость ПО «Маяк» и Озерска для Челябинской области

Подводя итоги рабочего визита в закрытый город, руководитель Челябинской области Алексей Текслер уделил особое внимание значимости «Маяка» и Озерска для региона. Он подчеркнул, что оборонное предприятие – это символ не только Челябинской области, но и России в целом.

- Обладая уникальными компетенциями в плане обеспечения ядерного щита нашей страны, ПО «Маяк» остается надежным социальным и экономическим партнером нашего региона. Весомые налоговые отчисления, множество социальных программ, вклад в образование и другие сферы – это залог стабильности и спокойствия жителей как Озерска, так и всего Южного Урала, - отметил Алексей Текслер.

Визит главы региона в Озерск завершился встречей с жителями города. Она длилась два часа и проходила в формате интерактивного общения. Помимо местных и региональных властей, к диалогу удалось привлечь руководителей областных министерств и общественных деятелей. Многие вопросы зал сопровождал аплодисментами. В частности, одна из жительниц Озерска сообщила, что в городской детской поликлинике не хватает узких специалистов. Отвечая на вопрос, руководитель клинической больницы №71 ФМБА России Евгений Фомин подтвердил, что на сегодня в детском лечебном учреждении есть потребность в детском хирурге, окулисте и онкологе.

- Это давняя проблема, которая требует объединения усилий. Совместно с областным министерством здравоохранения мы будем выходить на федеральный Минздрав с этой проблемой, - заметил Евгений Фомин в ответ на критику Алексея Текслера, высказавшего недовольство сложившейся ситуацией.

На встрече удалось также обсудить проблему с застройкой прибрежной территории. Напомним, один из озерских предпринимателей намерен построить жилой квартал в «зеленом» районе в начале проспекта Ленина.

Алексей Текслер подчеркнул, что сохранение природы – это приоритет и поручил министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области разобраться в проблеме.

- В Озерске красивейшая природа, - отметил глава региона, - уникальная архитектура, имеются условия для комфортной жизни. Конечно, как и в других городах, здесь есть свои проблемы, решать которые мы будем одной командой. Важно, что мои тезисы находят отклик как у жителей города, так и у местных властей.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк».

Фото Владимира Беляева.