Ситуация с пожарной безопасностью в южноуральских больницах – худшая в России

В поликлиниках и больницах Челябинской области не устранены более 700 нарушений правил пожарной безопасности.

По информации ГУ МЧС, в текущем году в медицинских учреждениях произошло 10 пожаров.

«Это самый худший показатель среди субъектов Российской Федерации. За аналогичный период прошлого года пожаров на этих же объектах не было вообще», – отмечают в ведомстве.

Причиной половины возгораний, по данным Государственного пожарного надзора, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, четыре пожара произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

Отмечая, что площади произошедших возгораний, небольшие, специалисты добавляют, что пожар с более серьезными последствиями может произойти в любой момент.

«Для этого в учреждениях здравоохранения области есть серьезные предпосылки: на 20 объектах в помещениях не исправна автоматическая пожарная сигнализация и (или) система оповещения и управления эвакуацией людей. Более того, на 25 объектах пути эвакуации и эвакуационные выходы не приведены в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности», – говорится в сообщении.

Всю информацию на совещании с главными врачами озвучил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Эдуард Дорожкин. Он отметил, что только благодаря оперативным действиям подразделений МЧС возгорания в медучреждениях ликвидируются максимально оперативно. «Ведь, понимая специфику объекта, при поступлении сигнала к месту следуют силы по повышенному номеру сложности пожара. Пока пациентам остается надеяться только на оперативность экстренных служб, ведь пожарную безопасность на объектах Минздрава никто другой им обеспечить не может. Или не хочет?» – резюмировали в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

https://dostup1.ru/medicine/Situatsiya-s-pozharnoy-bezopasnostyu-v-yuzhnouralskih-bolnitsah--hudshaya-v-Rossii_119303.html