В Челябинской области мошенники атакуют бизнесменов, представляясь сотрудниками МЧС

В Челябинской области телефонные мошенники звонят предпринимателям, представляясь сотрудниками МЧС. Они угрожают проверками и предлагают «договориться.

В адрес предпринимателей Южного Урала поступают звонки от мошенников, которые выступают от имени руководства главного управления МЧС России по Челябинской области и грозят предстоящей пожарной проверкой.

Звонящие используют различные номера сотовых операторов. Они сообщают о запланированных мероприятиях по контролю за обеспечением пожарной безопасности. При этом, во избежание проведения проверок, предлагают альтернативные методы их решения в виде перечисления денежных средств на определенный карт-счет.

«План проверок объектов размещен на сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации. Более того, чтобы убедиться в законности требований позвонивших, вы можете воспользоваться телефоном доверия ГУ МЧС России по Челябинской области: (351) 239-99-99. Ни в коем случае не перечисляйте какие-либо денежные средства на счета позвонивших – это мошенничество», - сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.

При этом в МЧС добавляют, что при проведении надзорных мероприятий, сотрудники государственного пожарного надзора заблаговременно уведомляют законных представителей юридического лица и индивидуальных предпринимателей об их проведении, посредством направления в случае проведения проверок соответствующих распоряжений, в случае проведения иных профилактических мероприятий – соответствующих информационных писем.

http://uralpress.ru/news/proisshestviya/v-chelyabinskoy-oblasti-moshenniki-atakuyut-biznesmenov-predstavlyayas