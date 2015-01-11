Южноуральские вузы, где готовят IT-специалистов, не успевают за развитием информационных технологий

Аналитики прогнозируют дефицит IT-кадров на Урале.

По оценкам экспертов, нехватка квалифицированных специалистов в регионах наблюдается уже сейчас, а в будущем потребность в них лишь увеличится. «Если в Великобритании доля таких специалистов составляет уже 5% от всех работающих и растет на 6% в год, то в России она вдвое меньше и прироста нет», — приводит «Российская газета» слова представителя компании 1С Игоря Кузора.

По словам и. о. замминистра образования Челябинской области Елены Зайко, количественного дефицита специалистов в информационных технологиях в регионе не наблюдается: ежегодно вузы выпускают почти 2 тыс. айтишников, основная их часть идет из ЮУрГУ, Магнитогорского технического университета и ЧелГУ. Вопросы имеются к качеству их подготовки, отметила замглавы минобра.

«Как таковой дефицит нам не грозит, у нас достаточное количество выпускников ежегодно. Речь ведь идет о достаточно серьезных IT-компетенциях, которые сейчас актуальны в бизнесе, у работодателей. Нам приходится в системе образования прилагать очень большие усилия, чтобы этот спрос удовлетворить. То есть, речь идет не о количественном пополнении, а о вот таком», — прокомментировала Елена Зайко.

Причина качественного отставания в подготовке выпускников, по словам Елены Зайко, кроется в быстром развитии современных информационных технологий. За прогрессом не успевают учебные программы южноуральских вузов.

«Срок подготовки в высшей школе такой, что за время подготовки успевают смениться технологии: год-полтора — и уже новые идут веяния. Поэтому специалист-выпускник спустя пять лет уже не очень попадает в новые технологические потоки», — пояснила Елена Зайко.

Путь решения данной проблемы, по мнению замглавы минобра, — тесная связь работодателей с вузами, чтобы по требованиям компаний корректировали учебные пособия. Также сокращению разрыва в какой-то степени способствуют сетевые коммуникации между учебными заведениями — в Челябинской области такая модель применяется в сегменте среднего профобразования, отметила Елена Зайко.

Одним из восходящих трендов в информтехнологиях является цифровизация в непрофильных отраслях — навыки программирования, которые ранее были прерогативой узких специалистов, все больше требуют от бухгалтеров, занятых в торговле, на производстве и в здравоохранении. На таких сотрудников сейчас активно растет спрос у работодателей, приводит издание слова ректора УрГЭУ Якова Силина.

http://echochel.ru/news/yuzhnouralskie-vuzy-gde-gotovyat-it-speczialistov-ne-uspevayut-za-razvitiem-informaczionnyh-tehnologij/