Афиша на этот уикенд!

Очень редко, но всё же это происходит...Спокойные и размеренные выходные в Озёрске!

Но всё равно! Мы нашли, чем вас занять, дорогие наши читатели!

Озёрск

Все выходные: ткРодной в 15-м микрорайоне

Игровые программы, мастер-классы и квесты в детском развлекательном центре "Веселандия"! Каждый день с 10 и до 21-00. Развлекательная программа с 11-00.

24 августа

15-00, загородный клуб "Берендеев лес"

Третий Творческий Фестиваль "Вдохновение".

В программе:

- детские и взрослые творческие мастер-классы

- оздоровительные занятия

- ярмарка

- детская программа

- фотозона

- кулинарный уголок

Миасс

24 августа

11-00 глк"Солнечная долина"

Гастрономический фестиваль «Готовим в Долине».

Челябинск

24 августа

С 12 до 20-00, Кировка

Всероссийский танцевальный фестиваль от ТНТ и шоу «ТАНЦЫ». в 12:00 начнется всероссийская танцевальная гонка, на которой мы ждем всех желающих. Город-победитель будет определён с помощью секундомера – он зафиксирует время, которое участники проведут в танце. Если на сцене в какой-то момент станет пусто – время остановится!

15-00 Челябинская областная универсальная научная библиотека

Творческая встреча с нашим земляком, известным бардом и композитором - Андреем Крамаренко. Он представит челябинцам концерт-лекцию «Два Бориса», посвященную крупнейшим поэтам ХХвека - Борису Слуцкому и Борисе Рыжему.

19-00, лаТрактор

Поединок за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Встречаются Сергей Ковалёв и Энтони Ярд.

25 августа

14-00, Алое поле

"Бородинское сражение". Исторический праздник приурочен к памятной дате «День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией».

Екатеринбург

Все выходные:

9-00, кинотеатр "Салют"

Трансляция международного турнира по видео-игре Dota 2

9-00, ЦК «Урал»

Международный чемпионат по спидкубингу «Eka Cube Days 2019» под эгидой Всемирной Ассоциации кубинга.

24 августа

9-00, Полигон Свердловский

"Гонка героев". Экстремальный забег с препятствиями.

11-00, парк им.В.В.Маяковского

Парад колясок 2019. Красочное карнавальное шествие, на котором семьи представляют оригинально оформленные детские коляски.

Александра Лебедева