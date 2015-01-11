Афиша на этот уикенд!

Очень редко, но всё же это происходит...Спокойные и размеренные выходные в Озёрске!
Но всё равно! Мы нашли, чем вас занять, дорогие наши читатели!
Озёрск
Все выходные: ткРодной в 15-м микрорайоне
Игровые программы, мастер-классы и квесты в детском развлекательном центре "Веселандия"! Каждый день с 10 и до 21-00. Развлекательная программа с 11-00.
24 августа
15-00, загородный клуб "Берендеев лес"
Третий Творческий Фестиваль "Вдохновение".
В программе:
- детские и взрослые творческие мастер-классы
- оздоровительные занятия
- ярмарка
- детская программа
- фотозона
- кулинарный уголок
Миасс
24 августа
11-00 глк"Солнечная долина"
Гастрономический фестиваль «Готовим в Долине».
Челябинск
24 августа
С 12 до 20-00, Кировка
Всероссийский танцевальный фестиваль от ТНТ и шоу «ТАНЦЫ». в 12:00 начнется всероссийская танцевальная гонка, на которой мы ждем всех желающих. Город-победитель будет определён с помощью секундомера – он зафиксирует время, которое участники проведут в танце. Если на сцене в какой-то момент станет пусто – время остановится!
15-00 Челябинская областная универсальная научная библиотека
Творческая встреча с нашим земляком, известным бардом и композитором - Андреем Крамаренко. Он представит челябинцам концерт-лекцию «Два Бориса», посвященную крупнейшим поэтам ХХвека - Борису Слуцкому и Борисе Рыжему.
19-00, лаТрактор
Поединок за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Встречаются Сергей Ковалёв и Энтони Ярд.
25 августа
14-00, Алое поле
"Бородинское сражение". Исторический праздник приурочен к памятной дате «День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией».
Екатеринбург
Все выходные:
9-00, кинотеатр "Салют"
Трансляция международного турнира по видео-игре Dota 2
9-00, ЦК «Урал»
Международный чемпионат по спидкубингу «Eka Cube Days 2019» под эгидой Всемирной Ассоциации кубинга.
24 августа
9-00, Полигон Свердловский
"Гонка героев". Экстремальный забег с препятствиями.
11-00, парк им.В.В.Маяковского
Парад колясок 2019. Красочное карнавальное шествие, на котором семьи представляют оригинально оформленные детские коляски.
Александра Лебедева