В адрес администрации Озерского городского округа и ФГУП «ПО «Маяк» поступило письмо от ООО «Новатэк– Челябинск» с информацией о том, что с 06:00 (МСК) 27 августа предполагается отключение Озерска и Метлино от сетевого газа на период 48 часов.

Как пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, это отключение связано с тем, что в ходе проведения плановой диагностики газового трубопровода были обнаружены критические дефекты, которые могут нарушить бесперебойное газоснабжение города и посёлка Метлино в отопительный период. Несмотря на неудобства, которые могут быть доставлены жителям в период отключения сетевого газа, выполнить профилактические мероприятия необходимо.

23 августа на совместном совещании с участием специалистов администрации и ФГУП «ПО «Маяк» будут проработаны все технические вопросы, для того, чтобы для потребителей города Озерска данное отключение прошло максимально комфортно и быстро.

Обращаем внимание потребителей, что речь идёт об ограничении, а не о полном отключении газоснабжения. На период ремонта газоснабжение для бытовых целей остается, оно будет обеспечиваться газовозами. Кроме того, в минимальном объёме газом будет снабжаться и пиковая котельная ФГУП «ПО «Маяк», чтобы сохранить в городе стабильное горячее водоснабжение.

Возможно, что в этот период в газовой системе будет снижено давление, просьба к жителям Озерска и посёлка Метлино отнестись к этому с пониманием, поскольку работы выполняются в целях подготовки к новому отопительному периоду. Кроме того, 48 часов - это максимальный срок для проведения профилактических работ.

К сожалению, нет технической возможности организовать данные мероприятия в посёлке Метлино, где снабжение газом и горячей водой будет временно прекращено.

Газотранспортная организация заверила специалистов администрации и градообразующего предприятия в том, что ремонт будет выполнен в максимально сжатые сроки.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40354/