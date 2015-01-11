Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск напоминают, что до 1 сентября 2019 года продолжается акция «Паспорт гражданина Российской Федерации за 5 дней».

Получить документ за 5 дней смогут южноуральцы, обратившиеся по месту жительства с заявлением в электронном виде через портал gosuslugi.ru. Обычно на эту услугу выделялось 10 дней.

Кроме того, при уплате госпошлины через Единый портал гражданам предоставляется скидка 30 %. Размер пошлины будет составлять 210 рублей вместо 300, за порчу паспорта госпошлина составит 1050 рублей вместо 1500 рублей.

Информация о перечне необходимых документов и сроках предоставления государственных услуг размещена на сайте 74.мвд.рф в разделе «государственные услуги».