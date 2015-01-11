«Золотой петушок» отправляется на Большие гастроли!

Озерский театр кукол «Золотой петушок» впервые принимает участие в федеральной программе «Большие гастроли»! Проект направлен на формирование единого культурного пространства России. Его задача расширить рамки творческого сотрудничества, сделать театральное искусство доступным каждому жителю России. Программа «Большие гастроли» представляет собой масштабные гастроли как ведущих столичных театров страны (таких как Большой и Малый театры, МХАТ им. А.Чехова, Театр Вахтангова), так и театров со всех концов страны. Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности учрежден Министерством культуры Российской Федерации в 2014 году. С 2018 года в проект вовлечены все 85 субъектов Российской Федерации, а с 2019 года на карте проекта появился и Озерск!

Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории. В рамках программы проходит большое количество сопутствующих мероприятий: для зрителей – творческие встречи с любимыми актерами, для профессионального сообщества – специализированные программы. Во всех городах нашей страны «Большие гастроли» проходят по приемлемым для региона ценам.

Сегодня мобильная команда театра кукол "Золотой петушок" прибыла в город Глазов, где на площадке знаменитого на всю страну театра «Парафраз» озерские артисты сыграют для местных ребятишек спектакли "Заяц, Лиса и Петух", "Сказка про хитрую лисичку" и "Сестрица Аленушка и братец Иванушка". Всего за пять гастрольных дней предстоит выступить семь раз. Пожелайте звездного полета озерскому "Золотому петушку" и следите за новостями!