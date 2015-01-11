Более 400 тыс. доз вакцины от гриппа поступило в южноуральские больницы

В больницы Челябинской области поступила первая партия бесплатной вакцины от гриппа для взрослых и детей – 221 965 доз детской вакцины и 242 730 доз вакцины для взрослых.

В течение прививочного сезона поставка препаратов в медицинские учреждения будет продолжаться.

«Людям, которые хотят привиться, необходимо помнить, что на формирование иммунитета нужен месяц. Поэтому затягивать с визитом к врачу не стоит», – отмечает начальник отдела профилактики заболеваний Минздрава Ольга Яворская.

В 2019 году в области планируется привить не менее 45% населения. Бесплатной вакцинации подлежат дети в возрасте с 6 месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. Остальные граждане могут привиться против гриппа за счет собственных средств, а также средств работодателя.

По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области эпидемический подъем заболеваемости гриппом 2018-2019 годов в нашей области характеризовался низкой интенсивностью и короткой продолжительностью. За период подъема переболело 6,4% населения, что ниже среднемноголетнего уровня.

https://dostup1.ru/medicine/Bolee-400-tys-doz-vaktsiny-ot-grippa-postupilo-v-yuzhnouralskie-bolnitsy_119402.html