По просьбе родителей «продленка» стала дешевле

С нового учебного года в школах и лицеях округа больше чем в два раза уменьшится плата за пребывание детей в группах продленного дня. Это станет хорошей помощью родителям и сделает более доступным услугу, которую оказывают общеобразовательные организации.

Напомним, что ранее стоимость 4-х часового пребывания одного обучающегося в группе продленного дня (с дневным сном) за одно посещение составляла: в Озерске – 97 рублей, в Метлино и Новогорном – 108 рублей; стоимость 3-х часового пребывания – соответственно, 73 рубля и 81 рубль. В месяц мамам и папам приходилось тратить, в среднем, от 1750 до 2600 рублей (за 24 дня).

После многочисленных обращений жителей в администрацию и Собрание депутатов Озерского городского округа было принято решение о снижении платы за присмотр и уход за детьми, учитывая социальную значимость групп продленного дня.

Согласно постановлению администрации от 17.06.2019 № 1434, в новом учебном году устанавливается новые правила:

По данным управления образования, группы продленного дня всегда существовали в школах и лицеях, но наполнялись в зависимости от желания родителей воспользоваться данной услугой. В последние годы интерес к этой форме учебного процесса (включающей в себя самостоятельные ежедневные приготовления домашних заданий под руководством воспитателя, физкультурно-оздоровительную программу, работу по нравственному, экологическому и эстетическому воспитанию, организацию активного отдыха) заметно убавился – не в последнюю очередь, по причине высокой стоимости.

В новых условиях «продленка» становится более привлекательной. Воспользуются или нет родители этим предложением более охотно, будет ясно уже к середине сентября, когда каждый директор образовательной организации сформирует пакет заявлений.

Следует отметить, что группы продленного дня рассчитаны на обучающихся начальной школы и не предусмотрены в коррекционных образовательных организациях, где процесс организован по специальным программам.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40381/