Форум «Интеграция» – уверенный шаг к полноценной жизни

На базе санатория Дальняя дача прошёл социально-реабилитационный форум для людей с ограниченными возможностями здоровья. В форуме приняли участие более ста человек из Озерска, Снежинска, Касли, Кыштыма, Магнитогорска, Челябинска и Верхнего Уфалея.

Следует отметить, что форум был организован по инициативе озерского местного отделения Всероссийского общества слепых. Организаторы готовились к мероприятию несколько месяцев, постарались обеспечить участникам бесплатную юридическую консультацию, подготовили исторический экскурс о развитии общественного движения слепых, инклюзивное обучение, спортивные и творческие площадки, а также информацию о новинках тифлооборудования.

Открыл форум председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков.

– Существует специальная азбука, которая позволяет людям с ограничениями по зрению читать. Наука может предложить сегодня всё, что угодно. Невозможно только создать батарейку для души, которая сможет генерировать мужество и стойкость, чтобы бороться с недугом, - обратился к участникам форума Андрей Кузнеченков. - Очень часто, попадая в трудную жизненную ситуацию, человек пасует и не знает, как себя вести. Вы живёте в состоянии постоянного преодоления, поэтому вы идёте намного впереди. Спасибо вам за достойный пример. Вы молодцы, что сегодня собрались вместе. Я желаю вам плодотворной работы на форуме, я считаю, что сегодня вы положили начало большому важному хорошему делу.

Председатель озерского отделения Всероссийского общества слепых Константин Гоголев поблагодарил органы местного самоуправления и градообразующее предприятие Озерского городского округа за помощь и поддержку в организации первого форума «Интеграция». Он вручил Андрею Кузнеченкову благодарственное письмо.

Выступая со сцены Константин Гоголев назвал социально-реабилитационный форум пилотным проектом, который вполне может перерасти в ежегодное областное мероприятие.

– Уникальность мероприятия заключается в том, что ведущими площадок на форуме будут люди с той или иной группой инвалидности, которые смогли адаптироваться в социальной среде и добились определённых результатов и успехов. Сегодня они приехали сюда со всей области, чтобы поделиться своими знаниями и опытом.

Основными целями и задачами Всероссийского общества слепых является интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в общество, чтобы люди могли работать, самостоятельно делать покупки, принимать участие в выборах и так далее. Общественники считают, что реализовать эти задачи возможно при взаимодействии с органами местного самоуправления и региональной властью, создавая вокруг доступную среду.

– Сегодня мы хотим продемонстрировать, что интеграция – это реально, что люди, несмотря на свой недуг, способны преодолеть все препятствия и жить на равных с обычными здоровыми людьми, – отметил Константин Гоголев.

В составе делегации из Челябинска на форум приехал председатель Челябинского регионального отделения ОО ФСО «Федерации спорта слепых» Алексей Дьяконов. Он обратил внимание на то, что инвалиды по зрению – это маломобильная категория населения, поэтому очень важно вывести этих людей из замкнутого пространства.

– Хотелось бы, чтобы они почаще выезжали, участвовали в спортивных мероприятиях, общались, двигались, учились лучше ориентироваться. Мы с большим интересом приехали сегодня на форум. Хотим показать, что ограничение по зрению, например, не является препятствием для занятий спортом. Существует и волейбол, и дартс для слепых, а также адаптированные настольные игры, - подчеркнул Алексей Дьяконов.

Очень символично, что для участников форума был показан фильм с тифлокоментированием, который представил депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Виталий Вельке. Он напомнил, что не так давно в Озерске в кинотеатре «Октябрь» состоялся первый специальный показ для людей с ограниченными возможностями по зрению.

– В рамках проекта «Доброе кино», который будет реализован на территории всей Челябинской области, мы бы хотели сделать прекрасный мир кинематографии доступным для всех. Я думаю, что вместе мы обязательно реализуем этот проект.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40399/