Синоптики предупредили о заморозках на Южном Урале

Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры.

«Ночью и утром 31 августа в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы – прогнозируется до минус двух градусов», – сообщается на сайте Челябинского ЦГМС.

Напомним, днем 30 августа в отдельных районах ожидаются сильные дожди, в горах и местами на юге – очень сильные.

По информации Гидрометцентра России, в регионе объявлен оранжевый (имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба) уровень погодной опасности из-за сильных дождей (до 20 часов 30-го), понижения температуры воздуха в ночные и утренние часы (до 10 часов 31-го), желтый (погода потенциально опасна) – из-за ветра, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду (до вечера 31-го).

Ранее ГУ МЧС по Челябинской области предупредило, что в связи с ухудшением погоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за обрыва линий электропередачи. Возможны также повреждения слабоукрепленных конструкций, вал деревьев. На отдельных участках рек может повыситься уровень воды, не исключено подтопление низких участков местности.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-predupredili-o-zamorozkah-na-Yuzhnom-Urale_119507.html