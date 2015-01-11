Последние выходные лета 2019! И главные события этого уикенда!

Вот и закончилось лето 2019. Каким оно было для вас?
Какие бы события не происходили в минувшие 3 месяца, проводите летние деньки достойно, а, самое главное, интересно и позитивно!
Озёрск
Все выходные:
С 11 до 19-00, Детский парк
Работают аттракционы!
1 сентября
11-00, Городской парк
Фитнес на открытом воздухе "Strong by Zumba"
12-00, тк Родной, детский развлекательный центр "Веселандия"
Праздник, посвященный Дню знаний!
2 сентября
10 и 11-30, ДК "Маяк"
Игровое театрализованное представление "Первоклассный праздник"
18-00, Центральная городская библиотека
Открытие выставки Людмилы Маюровой «Учитель и ученики». На выставке представлены работы Людмилы Григорьевны и ее талантливых учеников.
Кыштым
Все выходные: IV Международный фестиваль духовной музыки.
1-го и 2-го сентября в соседнем Кыштыме пройдут многочисленные мероприятия, посвящённые Дню знаний!
1 сентября, с 12 до 15-00
Парк усадьбы "Белый дом": фестиваль цветов "Любимый георгин"
Челябинск
31 августа
11-00, Парк Гагарина
Фестиваль национальных видов спорта 2019! На фестивале зрители увидят и смогут принять участие в забеге с этапами от с гирями, лаптой, стрельбой из лука, рукопашным боем, дзюдо и городками.
16-00, Лыжная база (Комсомольский проспект, 92)
Семейный фестиваль "Вместе веселее"
2 сентября
19-00, ла"Трактор"
Хоккей! хк"Трактор" против гостей из "Витязя"
Екатеринбург
31 августа
С 12 до 22-30, Ельцин центр
Фестиваль нового аудиовизуального искусства «Луч» — это место, где соберутся как зрители и начинающие авторы, так и опытные профессионалы аудиовизуального искусства. В одном месте пространство для эксперимента и возможность увидеть прекрасные работы художников и музыкантов, использующих видео, свет и цифровые технологии.
1 сентября
С 13 до 18-00, парк им.В.В.Маяковского
Праздничная программа. Концерт, квесты, детская дискотека.
16-00, Екатеринбург Арена
Один из матчей 8-го тура Чемпионата России по футболу.
В это воскресенье «Урал» будет играть против «Краснодара».
2 сентября
19-00, крк "Уралец"
Автомобилист (Екатеринбург) — Северсталь (Череповец)
Александра Лебедева