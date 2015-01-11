Последние выходные лета 2019! И главные события этого уикенда!

Вот и закончилось лето 2019. Каким оно было для вас?

Какие бы события не происходили в минувшие 3 месяца, проводите летние деньки достойно, а, самое главное, интересно и позитивно!

Озёрск

Все выходные:

С 11 до 19-00, Детский парк

Работают аттракционы!

1 сентября

11-00, Городской парк

Фитнес на открытом воздухе "Strong by Zumba"

12-00, тк Родной, детский развлекательный центр "Веселандия"

Праздник, посвященный Дню знаний!

2 сентября

10 и 11-30, ДК "Маяк"

Игровое театрализованное представление "Первоклассный праздник"

18-00, Центральная городская библиотека

Открытие выставки Людмилы Маюровой «Учитель и ученики». На выставке представлены работы Людмилы Григорьевны и ее талантливых учеников.

Кыштым

Все выходные: IV Международный фестиваль духовной музыки.

1-го и 2-го сентября в соседнем Кыштыме пройдут многочисленные мероприятия, посвящённые Дню знаний!

1 сентября, с 12 до 15-00

Парк усадьбы "Белый дом": фестиваль цветов "Любимый георгин"

Челябинск

31 августа

11-00, Парк Гагарина

Фестиваль национальных видов спорта 2019! На фестивале зрители увидят и смогут принять участие в забеге с этапами от с гирями, лаптой, стрельбой из лука, рукопашным боем, дзюдо и городками.

16-00, Лыжная база (Комсомольский проспект, 92)

Семейный фестиваль "Вместе веселее"

2 сентября

19-00, ла"Трактор"

Хоккей! хк"Трактор" против гостей из "Витязя"

Екатеринбург

31 августа

С 12 до 22-30, Ельцин центр

Фестиваль нового аудиовизуального искусства «Луч» — это место, где соберутся как зрители и начинающие авторы, так и опытные профессионалы аудиовизуального искусства. В одном месте пространство для эксперимента и возможность увидеть прекрасные работы художников и музыкантов, использующих видео, свет и цифровые технологии.

1 сентября

С 13 до 18-00, парк им.В.В.Маяковского

Праздничная программа. Концерт, квесты, детская дискотека.

16-00, Екатеринбург Арена

Один из матчей 8-го тура Чемпионата России по футболу.

В это воскресенье «Урал» будет играть против «Краснодара».

2 сентября

19-00, крк "Уралец"

Автомобилист (Екатеринбург) — Северсталь (Череповец)

Александра Лебедева