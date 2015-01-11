Всероссийская прививочная кампания против гриппа стартует 4 сентября

Челябинская область присоединится к Всероссийской прививочной кампании против гриппа, которая стартует 4 сентября, – Роспотребнадзор объявит об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В больницы Челябинской области уже поступила первая партия бесплатной вакцины от гриппа для взрослых и детей (222 тыс. и 242,7 тыс. доз соответственно). В состав вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала включить в состав противогриппозных вакцин для использования в северном полушарии в сезон гриппа 2019-2020 годах следующие вирусы: A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-подобный; A/Kansas/14/2017 (H3N2)-подобный; B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87). В четырехвалентных вакцинах будет содержаться вирус типа B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).

В 2019 году на Южном Урале области планируется привить не менее 45% населения. Бесплатной вакцинации подлежат дети в возрасте с 6 месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные, а также лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. Остальные граждане могут привиться против гриппа за счет собственных средств и средств работодателя.

В Роспотребнадзоре напоминают, что грипп остается одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем, и может одновременно поражать большие массы населения. Заболеть гриппом может любой человек. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5% до 10% всего населения планеты, что составляет порядка 1 млрд человек. По данным ВОЗ, ежегодно от гриппа погибает до 650 тыс. человек. Только своевременная вакцинация с наибольшей вероятностью помогает человеку сохранить жизнь и здоровье в случае заражения опасными вирусами гриппа.

Период с сентября по ноябрь больше всего подходит для прививки, напоминают врачи. На формирование иммунитета требуется две-три недели.

https://dostup1.ru/medicine/Vserossiyskaya-privivochnaya-kampaniya-protiv-grippa-startuet-4-sentyabrya_119617.html