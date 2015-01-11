Крылатый конь. Каслинские мастера отливают в чугуне многотонного скакуна

Коня Акбузата каслинским мастерам необходимо отлить в чугуне. Три месяца кропотливой работы – и монументальный красавец привлекает взгляды.

Скульптура высотой три и длиной пять метров потребовала тонны раскаленного чугуна. Здесь используют только старинные технологии.

«Преимущество главное – это пески каслинские, очень мелкая их структура, хорошая газопроницаемость и вязкость. За счет взякости, при заливке это все придается чугуну, все мелкие детали, весь орнамент отливается в металле», – сообщает директор производства Кирилл Мурашкин.

Как и триста лет назад, здесь – ручной труд. Сначала мастера изготовливают формы. Для Акбузата их понадобилось несколько десятков. Затем туда заливают расплавленный чугун. На одну деталь, например, ногу скакуна, ушло 50 килограммов жидкого металла.

Автор монумента – башкирский скульптор Ильфат Кубагушев. Он уже несколько лет сотрудничает с каслинскими литейщиками. Недавно художник начал создавать скульптуры по башкирской мифологии и преданиям.

Создавая фигуру крылатого коня, каслинские мастера изучили башкирский эпос. К седлу Акбузата приторочен алмазный меч. С помощью этого обружия богатырь Урал-Батыр освободил свой народ от злого хана Максима.

Мастерам остались последние штрихи – сделать из стали уздечку и поставить монумент на ноги. Стихия этого коня – небо, поэтому скульптуру покрасят в голубой цвет. Потом Акбузата отвезут в Башкирию.

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