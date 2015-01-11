В воскресенье 8 сентября для садоводов будут организованы дополнительные бесплатные автобусы

Озерское отделение общественной организации «Союза садоводов России» организует для садоводов дополнительные бесплатные рейсы по муниципальным садовым маршрутам.

Для того, чтобы в день выборов губернатора Челябинской области граждане смогли воспользоваться не только постоянно действующими муниципальными маршрутами, но и дополнительными бесплатными рейсами, которые будут осуществляться утром, днём и вечером по тем же автобусным остановкам, как из садовых товариществ, так и обратно.

Расписание движения дополнительных садовых автобусов на 8 сентября

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40464/