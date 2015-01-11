К началу отопительного сезона округ готов на 100 процентов

Уже больше недели специалисты ведут мониторинг климатической обстановки.

Начальникам управлений отданы поручения ежедневно отслеживать температуру воздуха в социальных учреждениях: детских садах, школах и больницах. По словам первого заместителя главы округа Ивана Сбитнева, определённой даты для включения отопления нет. Подача тепла начинается лишь в тот момент, когда среднесуточная температура на улице на протяжении 5 дней не превышает отметки в +8 градусов. Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Озерске начался 1 октября. Однако в этом году есть предпосылки к тому, что это произойдёт раньше. По словам специалистов, округ полностью готов к началу отопительного сезона. В Челябинской области на сегодняшний день отопление включено лишь в Нязепетровском районе, расположенном в северной части региона.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40463/