В День знаний в театре кукол «Золотой петушок» состоялся театральный урок

Более 300 детей из школ №№21, 27, 38 приняли участие в театральном уроке, который приготовил театр кукол "Золотой петушок" к Дню знаний.

Вместе со сказочными героями ребята делали зарядку, отгадывали буквы, придумывали слова, которые относятся к школе. На вопрос профессора Умникова, кто из ребят повзрослел и поумнел за лето, все, как в школе подняли руку и хором ответили:"Я!" В завершение веселого театрального урока по залу полетели мыльные пузыри, колечки, световые зайчики.

Вечером в фойе театра состоялся праздник для жителей микрорайона, который традиционно проводится театром кукол "Золотой петушок" совместно с ЖЭК-4.В теплой, дружеской атмосфере веселились ребятишки, радовались родители.

В этом году главный режиссер театра Дмитрий Ерохин (он же профессор Умников) отправил в школу красивых фрейлин (актрисы Светлана Трофимова-Ерохина и Регина Филимонцева) и маленькую принцессу Софию (актриса Алёна Захарчук). Вместе с детьми они считали, плясали, отгадывали загадки, составляли слова и собирали портфель. Можно с уверенностью сказать, что ученики, пришедшие на праздник, к школе готовы. Они вспомнили математику и русский язык в игровой форме.Театральная школа вновь удивила малышей своим веселым уроком.

Текст и фото театра кукол "Золотой петушок".