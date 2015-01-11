В аэропорту Челябинска рейсы задержались из-за тумана

В аэропорту Челябинска из-за тумана утром 6 сентября произошла задержка рейсов.

По данным пресс-службу аэропорта, в Челябинске ждет вылета борт на Минводы (задержка – 3.30), в Уфе стоят самолеты на Санкт-Петербург (2.50) и Симферополь (задержка – пара десятков минут).

Утром 6 сентября Челябинск окутал густой туман. Такое же явление наблюдалось 4 сентября. Несмотря на опасения местных жителей, вредных выборов в воздухе зафиксировано не было.

https://dostup1.ru/society/V-aeroportu-Chelyabinska-reysy-zaderzhalis-iz-za-tumana_119699.html