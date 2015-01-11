На проспекте К. Маркса появилась территория притяжения

8 сентября на обновленной пешеходной части проспекта Карла Маркса, которую когда-то давно назвали «Бродвеем», состоялась музыкальная программа «Территория притяжения», подготовленная инициативными людьми из общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа. А участники – молодые жители Озерска, которые стремятся сделать свою жизнь и жизнь окружающих лучше, насыщеннее, интереснее.

Сначала на площадке собралось немного народу – сами участники, «сочувствующие», родители детей из творческих коллективов. Но постепенно место перед магазином «Наш мир» плотно заполнилось горожанами разного возраста. Дети развлекались на новой детской площадке, активно общались с забавными ростовыми куклами, подходили поздороваться со старым знакомым - котом Уксиком, рисовали мелом на асфальте.

Один из первых зрителей - радиоведущий Игорь Притчин позитивно отозвался о происходящем:

- Отлично, хорошая погода, молодежь тусуется, это здорово! То, что обновили проспект, всячески приветствуем с супругой, мы живем в начале проспекта Карла Маркса, постоянно здесь ходим, ждем, когда его обновят полностью.

Концерт получился динамичным и ярким. Танцевальные номера сменялись вокальными, на смену юным вокалисткам выходили рэп-исполнители, было весело и непринужденно. Многие из участников продвигают себя в интернет-пространстве, у них уже есть свои поклонники. Но живое исполнение перед публикой – это следующий шаг к вершинам творческой деятельности.

Жизнерадостные участники танцевальной школы социальных

латиноамериканских танцев ArmenyCasa (озерский филиал) во главе с Ксенией Русиновой и Евгением Ивановым внесли нотку горячего «кубинско-доминиканского» настроения и провели танцевальный флешмоб.

Солнце не подвело, регулярно выглядывало из-за туч, словно любопытствуя, что же происходит в этот воскресный осенний день.

Заместитель председателя Собрания депутатов округа Олег Костиков поздравил озерчан с открытием обновленной пешеходной зоны и вручил сертификаты участникам программы.

Далее начался рок-концерт.

Что ж, начало положено. Все, с кем довелось пообщаться на тусовке, выразили надежду, что улучшение территории продолжится, еще нужна доработка благоустройства участка. А интернет-провайдер «УКС» уже сейчас сделал это место территорией притяжения для жителей Озерска – здесь теперь работает бесплатный Wi-Fi, установлены камеры наблюдения.

Организаторы выражают искреннюю благодарность депутатам С. Захарову, В. Каримову, С. Гергенрейдеру и местному отделению партии «Единая Россия» за поддержку в организации мероприятия.

Текст и фото: Наталья Колянова