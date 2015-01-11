В Озерске с большим преимуществом выиграл Алексей Текслер

На состоявшихся в воскресенье 8 сентября выборах Губернатора Челябинской области убедительную победу одержал Алексей Текслер: вместе со всем Южным Уралом жители Озерского городского округа отдали за него большинство голосов.
Согласно данным, размещенным на сайте Избирательной комиссии Челябинской области http://www.chelyabinsk.vybory.izbirkom.ru, кандидаты разделили голоса в нашем округе следующим образом:
Нациевский Константин Олегович - 3400, 13.49%
Пашин Виталий Львович – 2361, 9.37%
Севастьянов Алексей Михайлович - 702, 2.79%
Смышляев Сергей Владимирович - 694, 2.75%
Текслер Алексей Леонидович – 17074, 67.76%.
На данный момент подведены окончательные итоги выборов по всей Челябинской области: облизбирком обработал все 100 процентов протоколов 2296 избирательных комиссий. Губернатором Челябинской области с результатом 69,31% голосов избран Алексей Текслер.
http://ozerskadm.ru/about/info/news/40501/
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