Для юных озерчан открыт путь к успеху

8 сентября на территории детского парка и ДЮСШ состоялся фестиваль «Старт к успеху!» - презентация учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. У юных жителей Озерска была возможность определиться с тем, чем они будут заниматься в свободное от учебы время.

Организаторы фестиваля подготовили для гостей насыщенную программу. В детском парке царила атмосфера творчества: состоялся концерт, в ходе которого свои «визитки» представили учреждения дополнительного образования и культуры, в том числе театры «Наш дом» и «Золотой петушок». Рядом проходили мастер-классы «Летние впечатления: рисунок на мольберте, рисунок на асфальте», «Резьба по бересте», «Пластилиновая фантазия», «Кукла из ниток», «Сувенир своими руками», «Кукловождение», «Историческое моделирование – эпоха викингов», «Кукламотанка». Большой интерес вызвали выставки детского художественного творчества; шоу мыльных пузырей; контактный зоопарк и катание на лошадях; археологический «раскоп» по поиску древних артефактов и пробное фехтование «Щит и меч».

Спортивные секции и клубы для детей были представлены на многофункциональной площадке Детско-юношеской спортивной школы. Здесь свою физическую подготовку продемонстрировали воспитанники таких тренеров, как: Бобрикова И.А. и Петрыкина С.Е. (художественная гимнастика); Крайнова Е.П. и Сазанов Е.И. (легкая атлетика); Макеева А.В. (волейбол), Жучков А.Н. и Храмцов П.С. (дзюдо), Морозов И.Ф., Морозова Л.Н. и Храмцова Е.А. (спортивная гимнастика), Михайлов Д.С. (восточные единоборства), Жигмонт А.Н. и Никулин Д.С. (кикбоксинг), Новикова Н.В. (фигурное катание).

Любовь Горбунова, начальник управления образования:

- Несколько лет назад по инициативе главы округа Евгения Шербакова мы провели первый фестиваль спортивных секций, опыт получился интересным и вызвал положительный отклик у детей и родителей. В этом году было решено расширить рамки мероприятия и продемонстрировать всю систему дополнительного образования и воспитания, благодаря которой охват детей секциями и кружками составляет, практически, сто процентов. Получилось яркое событие, где царит доброжелательная атмосфера. Я думаю, что «Старт к успеху» будет иметь свое продолжение как путеводитель для детских талантов и возможностей.

Фото Владимира Беляева и Евгения Сазанова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40498/