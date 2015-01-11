В Озёрске пройдёт ярмарка «Сад. Дача. Осень -2019»

13 сентября 2019 года с 10:00 до 18:00 часов на площади перед зданием ДТДиМ ( ул. Иртяшская, 1) состоится ярмарка «Сад. Дача. Осень -2019».
Будет организована продажа саженцев плодово-ягодных культур, большой ассортимент цветов, луковичных растений, декоративных культур, представлена продукция плодопитомников Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края.Также можно будет приобрести мясные и рыбные деликатесы, восточные сладости и медовую продукцию озерских пчеловодов.
Информация управления экономики администрации.
Ключевые теги: Озёрск, ярмарка, выходные.
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