В Озёрске пройдёт ярмарка «Сад. Дача. Осень -2019»

13 сентября 2019 года с 10:00 до 18:00 часов на площади перед зданием ДТДиМ ( ул. Иртяшская, 1) состоится ярмарка «Сад. Дача. Осень -2019».

Будет организована продажа саженцев плодово-ягодных культур, большой ассортимент цветов, луковичных растений, декоративных культур, представлена продукция плодопитомников Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края.Также можно будет приобрести мясные и рыбные деликатесы, восточные сладости и медовую продукцию озерских пчеловодов.

Информация управления экономики администрации.