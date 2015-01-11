Полиция разыскивает очевидцев!

Разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного происшествия!

10 мая 2019 года в 13 часов 24 минуты на улице Мира в поселке Татыш города Озерска, водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, совершив столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. В результате ДТП, водитель Лады получил телесные повреждения и был госпитализирован в приемный покой.

Если у Вас есть информация о данном дорожно-транспортном происшествии, либо записи с камер видеорегистраторов, полиция просит сообщить об этом в ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу: пр-кт Ленина, д 94, либо позвонить по телефонам:

(35130) 28368 телефон дежурной части

(35130) 43602 телефон по вопросам ОГИБДД