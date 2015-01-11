Заброшенные здания и постройки — реальная угроза

6 сентября сотрудниками полиции была осуществлена проверка неэксплуатируемых зданий, расположенных на территории Озерского городского округа.

В ходе осмотра заброшенных зданий установлено, что они частично разрушены, все конструктивные элементы объектов находятся в аварийном состоянии. Отсутствует заполнение оконных и дверных проемов, окружающая территория не огорожена, доступ к нему является свободным для неограниченного круга лиц, что представляет опасность для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних.

При проверке бывшего ПЛ №46 были выявлены гулявшие внутри подростки. С детьми была проведена разъяснительная беседа о недопустимости нахождения в подобных местах. О выявлении подростков было сообщено их родителям. Каких-либо противоправных деяний дети не совершили, однако полицейские взяли их «на карандаш». В адрес собственника объекта направлено информационное сообщение о необходимости устранения выявленных недостатков в кратчайшие сроки.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних напоминают родителям о необходимости разъяснять детям и подросткам возможную опасность посещения заброшенных объектов. Следует разъяснить детям, что подобные развлечения могут привести к трагическим последствиям.