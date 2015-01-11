Государственная поддержка студентов: как получить социальную стипендию

В связи с началом нового учебного года на вопросы о социальной стипендии отвечает начальник отдела по делам семьи, назначения пособий и компенсаций управления социальной защиты населения администрации округ Татьяна Павлова.

– Кто может воспользоваться правом на социальную стипендию?

– Право на получение социальной стипендии имеет студент, обучающийся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального, регионального бюджета и являющийся лицом, получившим государственную социальную помощь, а также студент, являющийся членом семьи получателей государственной социальной помощи, в течение года, предшествующего подаче заявления на получение справки.

Справка для назначения социальной стипендии выдается по месту жительства (пребывания) заявителя один раз в год.

– Что считается государственной социальной помощью?

– К государственной социальной помощи относятся пособия, субсидии, натуральная и материальная помощь, в том числе: пособие на ребёнка, единовременное пособие многодетной семье на подготовку детей к учебному году, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, жилищная субсидия, единовременное социальное пособие гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Таким образом, одиноко проживающему студенту, также, как и студенту, являющемуся членом семьи получателей государственной социальной помощи (в этом случае студент должен быть включён в состав семьи при исчислении величины среднедушевого дохода) при оформлении справки для назначения социальной стипендии необходимо подтвердить получение государственной социальной помощи.

– С какими документами нужно обращаться?

– Студент подает в управление социальной защиты заявление о предоставлении справки для назначения социальной стипендии с приложением документов:

- паспорт (копия),

- справка ЖЭК о составе семьи,

- справка с места учебы (оригинал), выданная студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального, регионального бюджета,

- справка органа социальной защиты, подтверждающая назначение студенту (членам семьи студена) государственной социальной помощи (в случае получения государственной социальной помощи в других территориях).

От имени студента заявление могут подать: родитель, законный представитель (для лиц, не достигших 18-летнего возраста) или лицо, действующее на основании доверенности, выданной в установленном порядке (в данном случае необходимо будет предъявить доверенность).

– Куда обращаться с документами для оформления справки?

– Для оформления справки необходимо с документами обратиться в управление социальной защиты населения, по адресу: Озерск, ул. Космонавтов, д.20, кабинет №219. Дни и время приема граждан: понедельник и четверг, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 часов. Телефон для справок: 9-18-62.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40512/