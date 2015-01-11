«ТРЭШ-АРТ &МЕТАЛЛ» в Озёрске

Центральная городская библиотека приглашает 22 сентября в 15 часов на открытие художественной выставки «ТРЭШ-АРТ &МЕТАЛЛ».

Почему такое название? Трэш-арт (trash-art) — так называют искусство, где задействован старый хлам, испорченные или использованные вещи, которые другие люди отправляют на свалку, так называемый бросовый материал. Трэш-арт стал новым направлением в современном искусстве.

Художник из Озёрска Ольга Чернова и мастер по металлу из Кыштыма Борис Устинов объединили свое творчество, чтобы показать, какие интересные и нетривиальные работы можно сделать из металлолома, деталей старых механизмов, гаджетов, ламп, ракушек, бижутерии, ёмкостей для жидкости и косметики. Брутальность и изящество, оригинальные композиционные решения и владение материалом…

Описать полёт фантазии мастеров невозможно, лучше, как гласит поговорка, один раз увидеть!

На открытии выставки при поддержке Центра культуры и досуга молодежи «Мир» состоится небольшой акустический концерт молодой, но перспективной озёрской рок-группы «Океан внутри».