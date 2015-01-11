Космос академика Лугового

…Один мой коллега и специалист по редактированию посоветовал в этом заголовке что-нибудь поставить в кавычки: либо космос, либо академика. Подумав, я категорически отказался. Никаких кавычек. Потому что, во-первых, самый настоящий космос, а во-вторых, самый настоящий академик. И документ, подтверждающий мои слова, есть. С печатью…

* * *

Три дня в Озерске в апреле 2018 года длился завершающий этап проекта «Легенды космоса», реализованного клубом «Парсек» (при Дворце творчества детей и молодежи), которым много лет руководит Владислав Петрович ШУМКОВ. Проект стал возможен благодаря поддержке ФГУП «ПО «Маяк».

В рамках этого проекта город посетили Заслуженный испытатель космической техники, водитель лунохода, доктор технических наук, профессор, генерал-майор в отставке Вячеслав Георгиевич ДОВГАНЬ; вице-президент по связям с региональными и местными организациями космонавтики, ответственный секретарь Федерации космонавтики РФ Вячеслав Васильевич БАРДЁНКОВ; космонавт-испытатель СССР, Заслуженный лётчик-испытатель РФ Урал Назибович СУЛТАНОВ; профессор кафедры астрофизики и звёздной астрономии физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Михайлович ЛИПУНОВ; доцент кафедры авиационных двигателей ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» Сергей Иванович КАМЕНЕВ и исполнительный директор Башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики РФ Сергей Иванович ПЛЮХОВ.

Среди многогранных запланированных мероприятий и встреч было и посещение городской Станции юных техников (СЮТ).

Система дополнительного образования Озерска пережила страшные для образования 1990-е годы. В 2017/2018 учебном году Станция юных техников Озерска отметила полувековой юбилей. Энтузиасты своего дела сохранили уникальное образовательное учреждение.

«Космических» гостей в качестве гида на СЮТ встречал руководитель судомодельного объединения, Отличник народного просвещения РСФСР, Мастер спорта СССР международного класса, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Александр Степанович ЛУГОВОЙ.

Сказать, что экспозиция моделей гостей потрясла – это не сказать ничего...

Они, конечно же, поделились своими эмоциями.

Профессор кафедры астрофизики и звёздной астрономии физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Михайлович ЛИПУНОВ:

- Вот, когда мы сюда приехали, зашли в первый зал, я так и сказал директору этого замечательного детского конструкторского бюро, что город ваш, Озерск, не просто сердце атомной промышленности, он не просто сохранил атомную промышленность, но и сохранил интеллектуальный потенциал. И в детях его воспроизвел, и мы увидели замечательных детей, которых мы в других городах и весях уже давно не видим. Спасибо огромное этому замечательному (я считаю) генеральному конструктору – Луговому!

Доцент кафедры авиационных двигателей ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» Сергей Иванович КАМЕНЕВ:

- Я бы хотел отметить, что здесь великолепная материальная база, которую мы увидели сегодня здесь, прекрасное здание, чувствуется – очень хороший коллектив, который вкладывает душу в работу с детьми. И я не сомневаюсь, что такая трепетная забота о подрастающем поколении, безусловно, даст свои плоды, потому что это элемент патриотического воспитания, элемент приобщения к технике, к творчеству… Самых добрых слов заслуживает такая кропотливая – и видно, что результативная – работа!

Заслуженный испытатель космической техники, водитель лунохода, доктор технических наук, профессор, генерал-майор в отставке Вячеслав Георгиевич ДОВГАНЬ:

- Я рад приветствовать в дни посещения нашей Федерации космонавтики РФ и Союза ветеранов космических войск, к которым я отношусь как пресс-секретарь, конечно, мы благодарим за такой проект как «Легенды космоса», где самые непосредственные участники – дети. И вот мы сегодня, посетив это великолепнейшее образовательное учреждение, поражены тем, что вы (и в первую очередь – дети) нам представили. Какие образцы! Поражает это всё! И я думаю, что именно эти их изделия должны храниться вечно! Нам нужны такие (не музеи, нет, а действующие!) образцы, и самое главное, нужны такие ответственные люди, как руководители кружков Станции юных техников! Мы с удовольствием поздравляем вас с 50-летием образования вашей замечательной Станции! Вперед! К успехам! Без непреодолимых препятствий! Таков был девиз экипажа лунохода, которым мне посчастливилось управлять. Правда, с Центра дальней космической связи в Симферополе, но, тем не менее, следы нашего Отечества были первыми на Луне!

А в сентябре 2018-го город посетили преподаватели Международной аэрокосмической школы им. космонавта-испытателя СССР У.Н.Султанова, которая уже не первый год проводится на живописной территории деревни Калиновка Давлекановского района Башкирии.

Среди преподавателей школы – Герои Советского Союза и Российской Федерации, космонавты, летчики, руководители предприятий, ученые и преподаватели вузов, военные, писатели, поэты.

А среди участников – российские и зарубежные школьники, студенты, кадеты. Причем не просто школьники, а лучшие из лучших: как правило, призеры предметных олимпиад и конкурсов. Среди них есть и юные озерчане.

Во встрече, проходившей во Дворце творчества детей и молодежи, помимо озерских школьников приняли участие преподаватели Международной аэрокосмической школы:

президент Международной аэрокосмической школы им. космонавта-испытателя СССР У.Н.Султанова, депутат государственного собрания курултая республики Башкортостан Вячеслав Васильевич АБРОЩЕНКО; заслуженный работник культуры республики Башкортостан, член Союза фотохудожников России Фаиль Курбанович АБСАТАРОВ; доктор биологических наук, директор Уфимского института биологии РАН Василий Борисович МАРТЫНЕНКО; директор Института физики молекул и кристаллов Уфимского федерального исследовательского центра РАН Станислав Анатольевич ПШЕНИЧНЮК; директор института механики им. Р.Р.Мавлютова Уфимского научного центра РАН Марат Назипович ГАЛИМЗЯНОВ; старший научный сотрудник Института физики молекул и кристаллов Уфимского федерального исследовательского центра РАН Алексей Алексеевич ЛАЧИНОВ; ученый секретарь Института физики молекул и кристаллов Уфимского федерального исследовательского центра РАН Андрей Анатольевич БУНАКОВ; научный сотрудник Института физики молекул и кристаллов Уфимского федерального исследовательского центра РАН Максим Вильевич ХАЗИМУЛЛИН; главный научный сотрудник института механики им. Р.Р.Мавлютова Уфимского научного центра РАН, профессор Саид Федорович УРМАНЧЕЕВ; старший научный сотрудник института механики им. Р.Р.Мавлютова Уфимского научного центра РАН, доцент Константин Иванович МИХАЙЛЕНКО.

Преподаватели рассказали немало интересного об этой школе.

Впрочем, и Озерск, в свою очередь, сумел удивить ученых.

Президент Международной аэрокосмической школы им. космонавта-испытателя СССР У.Н.Султанова, депутат государственного собрания курултая республики Башкортостан Вячеслав Васильевич АБРОЩЕНКО:

- Я предполагал, мне немного говорили, но тем, что я увидел, конечно, восхищен и очень сильно. Почему? Потому что есть работы, заслуживающие такого внимания, что их можно выставить или в серьезный музей, или на какие-то серьезные конкурсы. Нашей аэрокосмической школе восемь лет, и очень плохо, что мы не работали с этой Станцией юных техников. Теперь мы будем серьезно работать. Я уже пригласил вашего воспитанника Александра Вормсбехера напрямую, чтобы он приехал к нам на обучение. Думаю, что будем сотрудничество развивать. Ваши воспитанники заслуживают того, чтобы мы не только сотрудничали, но и помогали в какой-то степени, чтобы их знания были еще выше, а мы только будем гордиться, что наши дети приносят пользу государству.

Главный научный сотрудник института механики им. Р.Р.Мавлютова Уфимского научного центра РАН, профессор Саид Федорович УРМАНЧЕЕВ:

- Мы впервые посетили город Озерск, и нас пригласили на Станцию юных техников. Слов нет! Мы все восхищены достижениями! И особенно отрадно, что совсем юные наши дети (от первого класса до средней школы) делают такие макеты, которые достойны Выставки достижений народного хозяйства. Просто уникальные макеты. Особенно те, которые работают, действующие модели. Конечно, особая благодарность педагогическому коллективу, который самоотверженно трудится вместе с детьми, и готовит их к творческой, созидательной деятельности. Спасибо! Низкий поклон!

Директор института механики им. Р.Р.Мавлютова Уфимского научного центра РАН Марат Назипович ГАЛИМЗЯНОВ:

- Я бы хотел немного поделиться своими впечатлениями про город. Я приятно удивлен той атмосферой, теми возможностями, которые создаются в вашем городе. Вот мы побывали у юных техников – это нечто потрясающее! Когда дети добровольно идут и руками клеят модели, делают самолеты, - это то, что сейчас утеряно почти везде. Здесь детям прививают стремление к поиску, к новым знаниям, воспитывают усидчивость, то самое: «Терпение и труд всё перетрут!». Сейчас в основном молодежь какая: взяли попробовали, не получилось, бросили; опять попробовали, не получилось, бросили. А тут вот мы видели, например, модель вот такого корабля (разводит руки в стороны – прим. автора). Что такое колоссальное… Ваш город, ваши дети находятся в более привилегированном положении, потому что те модели, которые там разрабатываются – первая ступень к космической тематике. В других городах такого вообще нет! Поэтому надо радоваться, что вы живете в таком городе и радоваться тому, что у вас есть такая поддержка и надо этим пользоваться! Пока есть возможность. В жизни всякое может случиться. Это может неожиданно закончиться. И пока есть, надо это максимально в себя вбирать…

* * *

Минувшие пятьдесят лет Озерской городской Станции юных техников – не только юбилей СЮТа, но и полвека пребывания в ней Александра Степановича ЛУГОВОГО, и не только пребывания, но и активного участия в созидании этого уникального учреждения дополнительного образования.

Где и при каких обстоятельствах заразился наш герой судомоделизмом и как оказался в Сороковке? На этот и другие вопросы Александр Степанович рассказывает подробно. Мы никуда не спешим. Есть о чем поговорить, и что послушать…

Судомоделист срочной службы

- Судомоделизмом я заболел в городе Кривой Рог (это Украина) где-то с 1954-1955 года. Там был построен великолепный Дворец культуры имени Богдана Хмельницкого. Площадь Богдана Хмельницкого. Памятник на ней стоит. Его сейчас хотят развернуть в обратную сторону. Чтоб на Россию не смотрел…

Где-то в 1955 году построили районный Дом пионеров. Трехэтажное здание. Это после войны, в тяжелые времена! А как думали о детях!.. И там был технический отдел. Прежде занимались во Дворце культуры, в детском секторе, а потом нас со всеми нашими пожитками перевели в Дом пионеров. И мы занимали цокольный этаж. Большо-о-ое помещение! Здесь занимались все: и автомоделисты, и авиамоделисты, у нас был единый руководитель – Валентин Михайлович Бугаев. Толковый мужик! Многому нас научил… Так я прозанимался до 1963 года, был призван в армию, попал сюда, в город Челябинск-40 в военно-строительные части, полк 25763 .

Прослужил год. Однажды, на вечерней поверке, командир роты Анатолий Михайлович Понукалин построил нас и говорит: «Мы являемся шефами школы №34. Школа желает иметь у себя кого-нибудь, кто мог бы работать с детьми. Кто на что способен?».

А я как предчувствовал, взял с собой в армию удостоверение инструктора ДОСААФ по моделизму. И говорю: «Я!» – «А ты кто такой?» – «У меня первый разряд по судомоделизму» – «О! Пойдет!».

Мне срочным образом выписывают увольнительную, маршрутный лист, нахожу эту школу №34. Директором тогда была Галина Ивановна Хрусталева, прихожу к ней, докладываю. Она спрашивает: «А что вам для этого надо?». Я перечислил.

«О… Мы не сможем вас этим обеспечить… Вот я слышала, что есть потребность в Доме пионеров… Сходите туда!»

Рассказала, как туда пройти, и я отправился.

Поднимаюсь в Доме пионеров к директору. Директором был Вениамин Алексеевич Болотов. Великолепный человек! Стучусь. Он очки так приподнял: «Сынок, что хотел?».

Я рассказал. Он обрадовался: «Ох… А мы как раз ищем, кто бы мог с детьми работать!.. Садись, пиши заявление». – «Какое заявление?..» – «Как какое? О приеме на работу!» – «Да мне не надо…» – «Нет, так мы не можем, ты должен оформиться, мы должны платить тебе зарплату…»

И вот в начале 1965 года меня принимают в Дом пионеров на полставки руководителем судомодельного кружка.

Как мне все в роте завидовали… Представить невозможно. Мне выписали маршрутный лист, я мог ходить до десяти часов вечера. Так-то работал на промплощадке, на допусках. Полчаса, пятнадцать минут – смена была. Пришел, завел механизм, толкнул, или ковшом зачерпнул – всё смена кончилась. Радиация там зашкаливает… Сел на автобус, приехал в столовую, рацион поел и – в Дом пионеров.

И вот не представляешь, какой славный был коллектив в Доме пионеров! Как меня – солдата – встретили! Как родного! Ну до такой степени теплое отношение было… Я всех полюбил и меня тоже. Я приходил, они тут же чаек организовывали, угощали, такое отношение – я не знаю… Это настолько в памяти осталось… Мне везло всегда на хороших людей.

Сороковско-московский старт

- Так я проработал с 1965-го до сентября 1966 года. Три года службы позади. Пора и домой собираться. Меня стали уговаривать не уезжать. И сложилось так, что в то время у меня умирает мама, и я решил остаться здесь.

Написал заявление, чтобы меня приняли на работу уже на полную ставку, 3 сентября вышел приказ об увольнении в запас, 15 сентября меня уволили, так я не дослужил до декабря, как собирался. Опять мне повезло (смеется).

Начал работать на полную ставку (и даже чуть больше). Зарплата, надо сказать, была нищенская. Совсем. Но так как был влюблен в это дело, пришлось начинать… И происходит вот что.

Приходит вызов в гороно о командировании педагогов-судомоделистов в Москву на учебу на целый месяц. Директор говорит: «У гороно нет таких денег…» А кто-то и подсказал: «Саш, а ты сходи к Николаю Яковлевичу Ермолаеву!». Он тогда был председателем профсоюза. Замечательный человек! И вот представь себе: я набираюсь наглости, утром рано иду, к восьми часам, он уже в кабинете сидит. Дверь приоткрыта. Стучу.

«Что хотели, молодой человек?»

Подаю вызов. Он его прочитал. И произнес единственную фразу: «А толк – будет?».

Я говорю: «Николай Яковлевич, будет толк!».

Он ставит резолюцию: «Командировать в Москву», – тут напротив был бухгалтер, вызывает: «Оформить!».

И я на месяц поехал учиться в Центральный морской клуб, в Москву. Там и теоретическая подготовка была, и занятия по методике работы с детьми – очень полезные курсы.

И вот я прожил в Москве месяц, вернулся и вот с этого дела всё и началось.

Технический отдел в Доме пионеров был небольшой. Пять педагогов где-то. Автомодельный, авиамодельный, радиотехнический, судомодельный… Теснота. Занимались в подвале. Потом наверху комнатушку дали. И было принято решение о пристрое здания. Пристроили, и вот в 1967 году мы заехали в новое здание. Скромненькие были кабинеты. Единственный кабинет был большой – это у авиамоделистов. Вячеслав Николаевич Малков был руководителем. Он как бы под себя это строил. Ему пообещали, что будет завотделом. Но получилось так, что нас отделили от Дома пионеров и стали мы называться Станцией юных техников. Возглавил ее Анатолий Васильевич Иванов.

Подобрался такой коллектив! Сейчас вот вспоминаю… Энтузиасты, мужики, умеющие делать всё! Сейчас из них я остался один. Все поуходили в мир иной…

Прорыв в чемпионы

- Знаешь, большую роль, наверное, сыграла любовь к делу. Сразу я начал искать выходы на область, в 1968 году мы уже поехали на первенство области. Приехали чемпионами оттуда. В 1969-1970 стал я искать выход через область на Москву.

В 1971 году привез я первый экспонат в Москву на ВДНХ. И в том же 1971 году была большая Союзная выставка в Манеже. И фото нашего корабля было напечатано в журнале «Советский Союз». И в 1971 году мой воспитанник Владимир Ефимов получил первую медаль «Юный участник ВДНХ СССР». Наш первооткрыватель с моделью крейсера. Ее подарили кому-то и, к сожалению, журнал не сохранился. Был в выставочном зале и пропал куда-то…

В 1973 году на первенстве России Володя Ефимов стал вторым призером. Я стал – первым и выполнил норматив мастера спорта. Было это в Москве, в водном стадионе «Динамо». В Москве я стал мастером спорта и в Киеве. Два наших величайших города.

В Киеве в 1977 году был чемпионат Европы, я попал в сборную страны. Выступал там с самоходной моделью гражданского судна – контейнеровоза. Сделал ее за девять месяцев. Такая цель была поставлена. Работал день и ночь. Метр семьдесят в длину.

Новые пенаты

- Н.Я. Ермолаев относился к нам с таким трепетом… Я вот не знаю другого человека, который бы так… Он почему-то знал всё! Он знал, что мы повезем экспонаты на областную выставку. Грузимся, он подойдет, пожелает нам успехов, удачи… Чувствовалось, что человек переживал.

И вот в этом здании (на пр. Ленина, 32 б) нам было уже очень тесно. Кабинет, помнишь, какой был маленький, да? А в Копейске открылась новая Станция. И вот, уже будучи больным, Николай Яковлевич Ермолаев, Нина Емельяновна Мельникова и Анатолий Васильевич Иванов поехали посмотреть Копейскую СЮТ. Приехали, посмотрели, и Николай Яковлевич сказал, что у нас будет лучше. Как раз освободилось здание школы №1 на улице Школьная, и его поставили на реконструкцию. Было это, по-моему, в 1975 году. Несколько раз хулиганы поджигали здание. Николай Яковлевич там рядом жил и лично тушил... Понимаешь?.. До такой степени человек переживал. Не дожил он до открытия новой Станции, умер в 1977 году.

Хочу еще сказать, что отношение руководства «Маяка» – Бориса Васильевича Броховича, Петра Ивановича Трякина – было потрясающее: реконструкция школы под СЮТ была проделана на деньги «Маяка». Много сделал для Станции заведующий гороно Александр Сергеевич Волков – наряду с Болотовым, Ермолаевым, Мельниковой… Царствие им Небесное! Это люди, сделавшие город наш городом.

Ермолаев никогда не ездил на машине, он ходил по городу пешком и знал всё.

Когда здание реконструировали, директор уехал в отпуск, а меня оставил исполняющим обязанности. И я ходил на оперативки к Ермолаеву в кабинет, где он устраивал разгоны строителям, с архитектором жестко разговаривал...

И вот 15 сентября 1979 года было открыто это второе здание (на Школьной, 26). У меня уже стал кабинет большой, уютный, с лаборантской, с большой ванной для испытания моделей.

Иные горизонты

- Знаменательно то, что я возил детей по всей стране. Возил на первенство области, на первенство России, были участниками Всесоюзных соревнований. Боря Ермаков стал бронзовым призером Советского Союза.

Мы в то время были невыездными за границу, а я прознал, что в 1977 году чемпионат Европы состоится у нас, в Киеве. И я сделал всё, чтобы попасть в сборную страны: выиграл на России, попал в сборную России на первенство Советского Союза, а потом попал в сборную страны. Это было, конечно, событие. После первенства Европы в Киеве приглашали меня принять участие в первенстве Европы уже в Германии, но здесь мне сказали: «Ша!». Сиди, не рыпайся… На этом собственно спортивная карьера моя закончилась.

Правда, ездили мы по стране еще долго. Кроме моделей мы строили и настоящие катера, мотолодки всякие, был у нас гараж. И всё лето с детьми мы проводили на озере. Это было и катание на водных лыжах, ходили мы и в походы с ребятами (это отдельная история). Зимой выезжали на Егозу, строили сани из сломанных лыж… Шефы у нас были из городского автохозяйства. По первой просьбе нам давали автобус. Практически, каждую неделю. И вот мы битком набивали автобус, грузили сани, ехали на Егозу… Словом, жили настоящей жизнью. И вот те дети, которым сейчас уже под шестьдесят лет, вспоминают это время с благодарностью.

И потом мы, педагоги, с учениками-инструкторами (путевки нам давал комбинат) ездили в лагеря «Орленок», «Звездочка» работать летом. Там, опять же химкомбинатом, была реконструирована дача, где поставили всевозможные необходимые станки, и вот мы по три месяца работали в пионерлагерях.

А когда я приехал с чемпионата Европы, я был третьим мастером спорта в истории города. И мне дали благоустроенную хорошую квартиру. За мастера спорта. Вот это отношение. Лично Ермолаев. Что я могу сказать об этих людях? О Ермолаеве, Волкове, Мельниковой, Броховиче, Трякине… Что?! Только самые хорошие слова и воспоминания о них… Вот так…

«Вперед и вверх, а там…»

Судомоделизмом Александр Степанович не ограничился. В какой-то момент среди его работ стали появляться макеты старых деревянных храмов. Откуда эта идея появилась?

- Подтолкнул меня Лев Иванович Ширшев. Он работал учителем труда в школе №37 и у нас на Станции – по совместительству. Он увлекался архитектурой. Макетами. Благодаря мне эти макеты сохранились. Несколько лет назад я год проработал в школе №37, там эти макеты стояли разбитые в подсобке, я их прибрал к рукам, восстановил, и сейчас эти макеты находятся у нас.

А в свое время я посмотрел на его работы, мне это понравилось и начал с детьми делать такие же макеты. И один из них в благодарность за строительство храма в нашем городе был подарен Андрею Ильичу Комарову в день освящения храма. Есть у меня заготовки этого макета, но как-то пока руки не доходят повторить.

От храмов пошли дальше вверх. К космосу. Понимаешь, шестьдесят лет – корабли, корабли, корабли… Поднадоело. Что-то надо новенькое. А тут – пятьдесят лет полету в космос. 2011 год. Октябрь. Появилась у меня идея: а не сделать ли нам макеты, посвященные 50-летию покорения космоса? Начал с Байконура. Внук Ермолаева, Паша Ермолаев, занимался. «Будем, Паша, делать Байконур?» – «Будем!».

Вторая идея – сделать луноход.

По мере изготовления – следующая идея, посвященная первому искусственному спутнику Земли. Сделали. Действующий. Вокруг земного шара летает.

Следующая идея – стыковка «Союз»-«Аполлон». И за четыре с половиной месяца сделали такие великолепные экспонаты.

И был проведен общегородской классный час, посвященный Дню космонавтики. И вот с этим луноходом его автор – Дмитрий Халтурин – стал чемпионом России по ЛЕГО-роботам (под руководством Валерия Анатольевича Смолина, учителя информационных технологий, начинили луноход компьютерами, механизмами из ЛЕГО-роботов). Получил медаль НТТМ (выставки научно-технического творчества молодежи) в 2011 году (это в Москве проводилось). Четыре человека ездили вместе с директором СЮТ. Потом Дима с этим луноходом в Малайзии был, в Абу-Даби. Великолепный парень. Окончил МИФИ, оставляли его в Москве, он сказал: «Нет! Я – домой!». Вот это – настоящий инженер. Он такие делает великолепные экспонаты! В том числе – шуточные. Он столько вещей засунул в бутылки: корабли, игральные карты, пачку сигарет (нигде не помятую)… Я ему говорю: «Дима, ну расскажи, как?!» – «Нет! Не расскажу! Секрет!». Он на кафедре удивлял всех! Своим умением. Было бы большой ошибкой не взять его на «Маяк». Это же династия! Бабушка – доктор наук Сохина, начальник ЦЗЛ, дед – кандидат химических наук, так что… С генетикой всё в порядке…

И вот в 2011 году поехали мы с Димой на МАКС (Международный аэрокосмический салон). В павильоне «Юный техник» там собраны модели ракет, самолетов. Посетил президент В.В. Путин, общался с детьми (я эту встречу видел, мы в окошечко подглядывали) просто на равных. Там был экспонат – что-то вроде скейтборда. Он запрыгнул на него и поехал. Раздавал автографы. Дима взял у него автограф.

В 2015 году появилась у меня идея уже не из космонавтики, а из авиации. Сделали макет полета звена «Стрижей». И в том же 2015 много было разговоров о строительстве космической базы на Луне. Увидел одну детскую совсем работу (из кубиков) и подумал: а почему бы и нам не сделать? И вот мы за два года сделали. Есть хороший паренек Саша Вормсбехер. Был он тогда в пятом классе. Руки – золотые. Второй Дима Халтурин. Подрастающий. Чистодел. Понимаешь?

Тоже съездил на МАКС с этой моделью. Работу оценили хорошо, там такие отзывы оставили… И профессор из США, и наши профессора из Бауманки… Великолепные отзывы! Профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана Москвина написала: «С восхищением!». Когда Саша показал все механизмы, которые там спрятаны – причем механизмы-то все самодельные, кроме двигателей,

И вот Саша приехал, мама подала заявку в Москву, на поездку в «Артек», и 30 августа он поехал в «Артек». За всю мою пятидесятилетнюю деятельность из моих кружковцев Александр Куклов был в «Артеке», Илья Смирнов был в только что открывшемся «Океане» (аналог «Артека» на Дальнем Востоке), еще двое были во Всесоюзном лагере «Орленок», чем и горжусь! И Саша Вормсбехер – пятый. Это на всю жизнь память. На всю жизнь…

О перспективах и бесперспективности

- В те годы всё это было на подъеме. И шефы были, и финансирование, если не финансирование, то помощь материалами, причем, не только в Озерске, но по всей стране. Какова ситуация сегодня? Что происходит с техническим творчеством сегодня?

- А что происходит? Крах! Техническому творчеству – крах… Сейчас, такие энтузиасты, как я, которые остались, из кожи лезут, чтобы куда-то отправить ребят. И только на родительские деньги.

- Это на тот же МАКС поехать?

- На поездку на МАКС управление образования выделило деньги на самого ребенка. Но есть у меня такой спонсор – Е.А. Кабанов, который помог нам, чтобы мама участника сопровождала. Экспонат – большой, в метро не зайдешь. Нанимали такси. Две с половиной тысячи туда, две с половиной назад… Москва – знаешь, что такое. Так что спасибо Евгению Александровичу, что помог деньгами.

А вообще, Челябинская область раньше была самой передовой областью в техническом творчестве. Что такое областная выставка? Это Дворец железнодорожников и столько экспонатов… Один Магнитогорск вагон экспонатов привозил. Вагон! Там клуб юных техников был комбината. Клуб юных техников железнодорожников, тракторного завода, трубопрокатного завода Орджоникидзе, везде были клубы юных техников, который чудеса творили! Сейчас не осталось ни-че-го! Всё! Полный крах… Я не знаю, о чем думают? Где будут брать рабочих умелых? Белые воротнички погоды не сделают.

- Да и на всех-то воротничков не хватит…

- Да. Трудиться-то некому, никто не хочет работать… Самое страшное для страны. Поняли, что можно купить и перепродать… Всё… Вот такое вот загубить, я не знаю, чем надо думать. Президент там что-то вот говорит-говорит-говорит, что надо возрождать и ничего не возрождается. И я говорил и говорю, благодарен, что у нас в городе сохранили на том уровне, что не порушили, техническое творчество. Это великое дело. И «Маяк» снова к нам повернулся: купили картинги, например…

- Значит, есть надежда, что в Озерске это еще теплится?

- Теплится. Не знаю надолго ли. Обеспечение, конечно, хромает. Но хоть не закрыли. Понимаешь? Материалы – кто-то приносит, там, глядишь, шефы что-то дадут…

- Кто сейчас шефы?

- Двадцать второй завод. Помогают по ремонту, по обеспечению. Хорошо помогают, молодцы…

- Среди ребятишек остался интерес к техническому творчеству?

- Остался, Саша, остался. Да, меньше, чем раньше. Но есть. Испортили мы детей. Испортили. Вот смотри, в школах-то трудового обучения не осталось!

- Да, наверное, что-то еще пилят, строгают…

- Не-а. Сейчас называется не «Трудовое обучение», а «Технология». Приходят, открывают тетрадки и начинают писать.

- Теорию?

- Теорию. Устройство станка, породы древесин… Вместо того, чтобы взять эту древесину в руки и что-нибудь из нее сделать, они занимаются писаниной. Трудовиков-то не осталось!.. Завалили отчетностью, бумагами…

- То есть не осталось уроков труда даже на том уровне, что был в наши школьные годы?

- Да что ты... Я, помню, по трудовому обучению всегда был отличником. Приходил заранее, уходил позже, потому что надо было подмести кабинет… Теперь советский период вспоминаешь, как…

- Да, положительного было много.

- Проблемы выезда на соревнования или выставки не было: ДОСААФ обеспечивал и проезд, и проживание, и питание. Своих-то денег не тратили. Да их в общем-то и не было…

- Зато вы были «невыездной». А теперь вы можете ехать в любую страну…

- Да. Только не надо мне этого… Много помогал, конечно, спортклуб «Гранит», Владимир Сергеевич Иванов. Великолепный был человек, Царствие Небесное… Всегда откликался, и на командировки деньги выделял, и транспортом помогал.

- И соревнования, я помню, были в бассейне «Дельфин»…

- Да-да! Вот как раз тут есть фотографии с этих соревнований, которые мы в «лягушатнике» проводили постоянно. Участников много было.

- Ну, такие ребята, как Дима Халтурин, Саша Вормсбехер дают повод надеяться, что…

- Да много ребят хороших! Много увлеченных есть. Думаю, что Россия не пропадет.

- У нас выбора нет!

- Но что-то делать надо с трудовым обучением. Что-то надо. Труд должен быть трудом. У меня много было знакомых, которые были безрукие. И их жены приглашали меня: просверлить, продолбить, исправить, собрать… А человек должен быть независимым от кого-либо. Я всегда детям говорил. Нужно уметь и пришить, и прошить, и гвоздь забить, и обед приготовить.

- О. Насчет обеда. Насколько мне известно, одно из ваших увлечений – сад.

- Да. Сад. Я там замечательный дом построил. Где я наслаждаюсь. Месяцами там живу.

- Вы садовод со стажем?

- Двадцать три года. Поздно занялся. Понимаешь... Все некогда было. Меня клюнуло в пятьдесят лет только. В пятьдесят лет начал строительство. И всё строю, строю, строю…

- Вы останавливаться не умеете, по-моему…

- Нет. Понимаешь, хожу и все думаю, что бы еще сделать, какую гадость (смеется). Ладно… Эх… Жалко… Время быстро прошло… Можно было бы еще что-то сделать. А уже глаза не видят, руки не слушаются…

- Ничего, еще пригодитесь в хозяйстве!

- Да…

* * *

Я занимался в судомодельном кружке под руководством А.С. Лугового с четвертого класса до выпуска из школы. Поэтому готов снова и снова утверждать, что Станция юных техников подарила мне ту самую независимость, о которой говорил Александр Степанович: выпускники СЮТа всегда получали вместо диплома об окончании умение работать на токарном и сверлильном станках, спокойное обращение с различными инструментами, возможность поменять розетку или подсоединить люстру… Всего и не перечислишь.

Кроме того, не могу не вспомнить поездку в «Артек». Такое, действительно, не забывается.

Путевку я получил от Станции юных техников, а не от школы. Может быть, поэтому забавно прореагировали отдельные представители родной школы и ее пионерской организации. Звонили в СЮТ директору А.В. Иванову и кричали в трубку: «На каком основании?! У нас отличники не могут в «Артек» поехать, а тут… С какой стати?!».

Несмотря на эту «агитацию и пропаганду» в «Артек» я поехал.

Как-то мы не особо переживали, что ходим везде строем, что форма у всех одинаковая, что расписание мероприятий жесткое – до минуты всё распланировано… Было весело и интересно.

В нашем отряде в дружине «Янтарной» лагеря «Горного» (а в системе «Артека» несколько лагерей, внутри каждого несколько дружин) собрались ребята со всего СССР. И никаких межнациональных проблем почему-то не возникало…

Было солнце, было море, были песни, были костры, были поход на Аю-Даг и поездка в Севастополь, были фантастические экскурсии по Крыму… Смена пролетела незаметно. А потом – расставание. И угрюмое ворчание шмыгающих носом вожатых: «Вот так – полсмены все хнычут, пока привыкнут, а потом полсмены – что придется разъезжаться…»

Спустя десятилетия мы встретились. В социальных сетях.

И пообщавшись, пришли к единому мнению: у нас и правда было золотое детство. Без канала ТНТ и «Дома-2». Нам повезло.

Зато в нашем детстве был Крапивин. Журнал «Пионер». СЮТ. «Артек». Чистое небо над головой и солнце в душах. За это отдельное спасибо нашим родителям и бабушкам-дедушкам.

И Станции юных техников.

И лично – Александру Степановичу Луговому, о космосе которого мы и попытались поговорить.

Что же касается академика… В день празднования полувекового юбилея Станции Александру Степановичу был вручен Диплом международной академии дополнительного образования (регистрационный № 207), сообщающий, что решением аттестационной комиссии МАДО от 5 сентября 2017 года (протокол 64/207) ему присуждено почетное звание академика по специальности «педагогика».

Заслуженно, надо сказать, присуждено. Второго такого академика в истории озерской СЮТ пока не предвидится…

Александр Волынцев