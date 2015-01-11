Челябинцы могут вступить в национальный регистр доноров костного мозга

В субботу, 21 сентября, в Челябинске пройдут акции, приуроченные к Всемирному дню донора костного мозга.

По статистике, каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Единственный путь к выздоровлению для многих таких больных — это трансплантация костного мозга. Сегодня международный регистр доноров костного мозга содержит информацию о 34 миллионах потенциальных доноров. Но лишь 100 тысяч человек из них — из России. В то время как в нашей стране ежегодно 7000 нуждаются в трансплантации костного мозга. Не найдя донора, они обречены на гибель.

В субботу с 08:00 до 15:00 в рамках акции #ГолосуйЗаЖизнь челябинцы в возрасте от 18 до 45 лет, весом более 50 килограммов, могут вступить в национальный регистр доноров костного мозга, сдав 9 миллилитров крови.

«Врачи определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в специальную базу. Однажды эти данные могут совпасть с данными человека, нуждающегося в трансплантации костного мозга. Тогда с добровольцем свяжутся и пригласят стать реальным донором», — поясняют в пресс-службе регионального минздрава.

В Челябинске сдать кровь на типирование может любой желающий при отсутствии серьезных противопоказаний и хронических заболеваний в одном из пунктов «Инвитро». Кстати, национальный регистр носит имя Васи Перевощикова, 10-летнего мальчика из Удмуртии, которому так и не удалось найти подходящего донора костного мозга.

Также 21 сентября в 14:00 в парке им. А.С. Пушкина начнет «биться сердце». Такой флешмоб челябинцы приготовили специально в знак благодарности донорам костного мозга. В его рамках всем желающим предлагают стать частью фигуры, которая изобразит сердцебиение. А в конце акции участники выпустят в небо красные шары.

https://up74.ru/articles/news/113749/