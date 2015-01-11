Южноуральских выпускников-инвалидов ждут на работу ведущие предприятия

В Челябинске ребята с ограниченными возможностями могут получить наиболее востребованные на современном рынке труда рабочие профессии: токаря, фрезеровщика, слесаря механосборочных работ, портного, швеи и обувщика. Главной кузницей «особых» рабочих кадров в Челябинске является техникум-интернат инвалидов им. Шуба.

Здесь ждут абитуриентов с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями. В этом учебном году сюда поступили абитуриенты не только с Южного Урала, но и из Башкирии, с Дальнего Востока, из Курганской, Оренбургской областей и других субъектов РФ.

— В данном техникуме создана безбарьерная доступная среда, обеспечивающая беспрепятственный доступ учащимся с ограниченными возможностями к получению образовательных услуг, — поясняет и.о. министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. — Кроме получения профессионального образования, учащиеся могут обучиться вождению автомобиля, а также заниматься спортом и художественным творчеством.

Так, для инвалидов по слуху в техникуме-интернате в паре с преподавателем всегда работает сурдопереводчик, для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата по периметрам во всех помещениях техникума установлены поручни, есть подъемник, кроме этого, все кабинеты обозначены тактильными табличками со шрифтом Брайля. При этом главной задачей техникума является не только обучение, но и трудоустройство всех выпускников, а также подготовка их к самостоятельной жизни в обществе.

— Могу сказать, что 100 % ребят с нарушениями слуха по профилю металлообработки трудоустраиваются, портные, швеи, обувщики в 80 % находят себе работу по душе, —рассказывает и.о. директора техникума-интерната инвалидов Ольга Бежинарова. — Всего в Челябинской области на предприятиях разных форм собственности трудится около 500 выпускников-инвалидов, в целом по стране — около 2 тысяч.

Так, сегодня выпускники техникума работают на ведущих предприятиях Челябинской области и России.

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