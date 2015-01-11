Около 600 млн рублей дополнительно направлено на соцподдержку южноуральцев

Около 600 млн рублей дополнительно будет направлено в Челябинской области на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан – соответствующее решение одобрил комитет по бюджету и налогам Заксобрания на сентябрьском заседании.

Увеличение выделяемых на эти цели средств потребовалось в связи с уточнением количества получателей льгот. Деньги найдут в бюджете области за счет перераспределения расходов.

«Также за счет перераспределения предусматривается направление средств в размере 631,2 млн рублей на увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, в т.ч. в соответствии с "майскими" указами президента 2012 года и индексации на 4,3% с 1 сентября 2019 года заработной платы прочих категорий работников бюджетного сектора, не предусмотренных в "майских" указах», – пояснили депутаты комитета.

Кроме того, на предоставление трансфертов муниципальным образованиям на решение первоочередных вопросов местного значения дополнительно направят 500 млн рублей. Часть средств в размере 52,7 млн рублей направят на выплату студентам и учащимся стипендии в связи с уточнением контингентов.

Законопроектом также предусматривается увеличение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 8,9 млн рублей. Большая часть из них будет направлена на меры социальной поддержки различных категорий граждан.

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составят по доходам 178 млрд 814,5 млн рублей, по расходам – 194 млрд 308,2 млн рублей. Дефицит сохраняется на уровне 15 млрд 493,7 млн рублей.

https://dostup1.ru/finance/Okolo-600-mln-rubley-dopolnitelno-napravleno-na-sotspodderzhku-yuzhnouraltsev_120144.html