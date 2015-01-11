В добрый путь! Начался новый учебный год в Университете третьего возраста…

Не доживать, а проживать яркую, насыщенную интересную жизнь. Именно с таким настроем в Доме культуры «Строитель» собрались «студенты» Университета третьего возраста. Проект для пожилых людей успешно осуществляется в Озерске третий год подряд. Занятия позволяют с пользой проводить свободное время, дают возможность общаться, учиться новому, помогает повысить качество жизни людей старшего возраста.

20 сентября состоялось открытие нового учебного года. По традиции прозвучали первый звонок и песня из кинофильма «Большая перемена».

По словам Натальи Ивановны Меркуловой, инициатора и руководителя проекта, в прошлом учебном году в Университете обучилось 1113 студентов в возрасте от 55 до 83 лет. Судя по полному залу Дома культуры, интерес к учебе и новым знаниям у людей старшего возраста не ослабевает.

В этом году будут работать 8 факультетов: «Арт-студия», «Информационные технологии», «Здоровый образ жизни», «Гармония золотого возраста», «Декоративно-прикладное творчество», «Путь к себе», «Садоводство и огородничество», «Мировоззрение долгожителя».

С напутствием к преподавателям и будущим студентам обратилась начальник управления культуры округа Светлана Пивоварова. Данная практика, отметила Светлана Викторовна, по результатам прошлого года признана одной из лучших муниципальных практик городов Челябинской области. А председатель Совета ветеранов ПО «Маяк» Геннадий Завгородний, поздравив всех с началом учебного года, сообщил, что о проекте знают даже в Москве.

Далее деканы-волонтеры познакомили будущих студентов с факультетами. Один из будущих преподавателей Александр Владимирович Санников так интересно представил новый факультет «Мировоззрение долгожителя», что представители СМИ, не достигшие «серебряного возраста», пожелали побывать на его занятиях.

Закончилась программа открытия выступлением творческих коллективов, состоящих из выпускников Университета.

В добрый путь, успехов в обучении, уважаемые студенты! Активность, жизнелюбие, стремление к творчеству были и будут основой бодрости духа и долголетия!

Текст и фото: Наталья Колянова