Ветеранов Челябинской области поддержат в части соцобслуживания

Депутаты комитета по социальной политике Законодательного Собрания Челябинской области поддержали изменения в региональный закон «Об организации социального обслуживания граждан», которыми планируется дополнительно поддержать ветеранов Великой Отечественной войны.

Законопроектом предлагается предоставлять бесплатно социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания ветеранам Великой Отечественной войны, указанным в части 1 статьи 2 федерального закона «О ветеранах».

«Этот законопроект на рассмотрение депутатов комитета внес глава региона Алексей Текслер. Внесение законопроекта связано с тем, что в соответствии с федеральным законодательством такую помощь могут получать только лица, имеющие доходы ниже прожиточного минимума. А так как наши ветераны имеют достаточно высокую пенсию, то не могут воспользоваться это мерой поддержки. Поэтому было принято решение их поддержать», – пояснил председатель комитета по социальной политике Александр Журавлев.

Добавим, в 2018 году такими социальными услугами в регионе пользовалось более двухсот ветеранов, в первом полугодии этого года за помощью обратились более ста человек.

Мера носит заявительный характер. За предоставлением бесплатных социальных услуги в полустационарной форме смогут обратиться: участники Великой Отечественной войны; лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Депутаты комитета по социальной политике приняли решение рекомендовать законопроект к принятию на октябрьском заседании Законодательного Собрания в первом и третьем чтениях.

https://dostup1.ru/society/Veteranov-Chelyabinskoy-oblasti-podderzhat-v-chasti-sotsobsluzhivaniya_120193.html