СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 223 происшествия, возбуждено 18 уголовных дел, раскрыто 16.

Сотрудниками полиции за правонарушения в дежурную часть доставлено 9 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 16 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 11 выездов.

Было составлено 198 административных протоколов, в том числе:

- за нарушение ПДД – 145 протоколов, выявлен 1 водитель за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 25 протоколов;

- за мелкое хулиганство –17 протоколов.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск