Непростая обстановка. М-5 рискует встать в пробках из-за мокрого снега

Федеральную трассу М5 Уфа-Челябинск засыпало снегом, что заставило серьезно поволноваться автолюбителей, не успевших “переобуться” в зимнюю резину.

В одном из пабликов Челябинской области организовали дорожную взаимопомощь. Автовладельцы делятся информацией о состоянии трассы.

«Запускаем общий мониторинг трассы по маршруту Уфа – Челябинск. В комментариях под этой записью, выкладываем фото и пишем название местности», – говорится в сообщении.

«На объездных между Миассом и Чебаркулем иногда стоят, дороги разрушены. Стояли 20 минут», – сообщает очевидец.

"Трасса Златоуст – Уреньга тоже припорошена снегом. Покрытие скользкое", - сообщают автовладельцы.

Напомним, что во вторник, 24 сентября, также ожидается пасмурная погода, а вместе с ней понижение температуры до -1 градуса. Водителям рекомендуют быть аккуратными на дорогах.

https://www.cheltv.ru/323192-2/