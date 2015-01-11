В Озёрском городском округе пройдёт профилактическое мероприятие «Внимание, переезд!»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на пересечениях автомобильных и железных дорог, в период с 23 по 26 сентября 2019 года, на территории Озерского городского округа проводится профилактическое мероприятие «Внимание, переезд!».

В целях профилактики совершения административных правонарушений при проезде ж/д переездов, снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с ПДД, водители транспортных средств, могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, а также обязаны руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума.

Запрещается выезжать на переезд:

· при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора),

· при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума),

· при запрещающем сигнале дежурного по переезду,

· если за переездом образовался затор.

Кроме того, запрещается: объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства, самовольно открывать шлагбаум. В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у «стоп-линии» или светофора, если их нет – не ближе 5 м. от шлагбаума, а при отсутствии последнего – не ближе 10 м. до ближайшего рельса.

В текущем году на железнодорожных переездах Челябинской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 совершены с подвижным составом железнодорожного транспорта. В результате указанных ДТП пострадал 1 человек.

Напоминаем, что даже небольшое отступление от Правил дорожного движения может привести к серьезным последствиям.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск