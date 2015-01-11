Мороженое, и почаще. Врач рассказал, как подготовить детей к сезону простуд

Не болеть в холодное время года ребенку поможет обычное закаливание. Об этом напомнил доктор медицинских наук, директор НИЦ курортологии и реабилитации ФМБА РФ Владимир Остапишин.

Как ни странно, но рекомендации специалиста выглядят как вредные советы. Во-первых, врачи разрешают родителям осенью давать детям почаще мороженое и леденцы прямо из морозилки: кубики отваров трав и минералки. А вот сразу же после этого поить малыша горячим чаем совсем не стоит.

Во-вторых, не заставляйте дома ходить их в тапках или носках. Пусть бегают босиком. Холодные ножки ребенка – это нормально, ведь температура человеческой стопы всегда ниже, чем ладоней, и поэтому на ощупь они всегда менее теплые.

Не нужно кутать ребенка и на прогулку. На улице дети всегда активно двигаются, а значит, будут потеть. Как раз это и может привести к простуде. Еще один полезный и эффективный способ закалки, которым чаще всего пренебрегают, обливание контрастной водой по утрам.

Сначала – теплый душ. Вода должна быть такой же, как температура тела. Затем обливаем ребенка водой температуры на пять градусов ниже. И так чередовать не менее 5-6 раз. А потом нужно активно растереть тело махровым полотенцем.

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