Камеры-треноги исчезнут с трасс Челябинской области.

В следующем году Челябинская область вложится в установку стационарных постов наблюдения за трассами региона. Они заменят передвижные комплексы фиксации нарушении ПДД. Решение принял губернатор Алексей Текслер.

За камеры-треноги сейчас отвечают частные подрядчики. Водители часто жалуются на ошибки в работе системы. Автовладельцы получают штрафы за несуществующие нарушения. Поэтому от услуг фирм решено отказаться. Договоры с частниками закончатся к 2020 году. Контракты продлевать область не намерена.

«Средства направим на стационарные посты, они будут размещены в тех местах, которые, по мнению ГИБДД, являются проблемными, где происходит наибольшее количество аварий. Таких точек на наших региональных дорогах областной ГИБДД определено чуть более 20»,

— заявил губернатор Челябинской области.

На установку новых стационарных постов Челябинская область потратит около 110 миллионов рублей. Об их работе водителей предупредят дорожные знаки. Уже с 2020 года комплексы начнут работу.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kamery-trenogi-ischeznut-s-trass-chelyabinskoy-oblasti/