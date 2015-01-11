Из холода в жару. Синоптики предупредили о погодных аномалиях

По прогнозам Гидрометцентра, на территории России ожидаются различного рода температурные аномалии, которые будут длиться с октября по март.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на юге страны ожидаются минусовые температуры, в том время, как на севере, в европейской и азиатской части – аномалии со знаком «плюс».

Действительно, по прогнозам синоптиков температура в Челябинской области со следующей недели начнет повышаться. Уже первого октября столбики термометров поднимутся до +10 градусов, а к пятнице, 4 октября, потеплеет до +17 С. При этом, небо будет ясное и солнечное.

В целом, октябрь ожидается относительно тёплым. В середине месяца температура будет варьироваться от +5 до +10 градусов, и постепенно пойдёт на спад лишь в последних числах. Первый «ноль» и мокрый снег прогнозируют предварительно 23 октября.

По словам синоптиков, точный прогноз температурных колебаний Гидрометцентр составит к 30 сентября. Озвученные данные – лишь предварительные расчеты.

https://www.cheltv.ru/iz-holoda-v-zharu-sinoptiki-predupredili-o-pogodnyh-anomaliyah/