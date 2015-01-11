В парке инструментов музыкальной школы Озерска долгожданное пополнение

К началу нового учебного года в рамках духовно-просветительской программы «Росток», которую в Озерске третий год реализует группа ЧТПЗ, по инициативе акционера компании Андрея Комарова, в ДМШ №1 доставили скрипки, аккордеоны, виолончели и гитары.

Напомним, что в июне этого года школе были переданы 12 пианино марки «Николай Рубинштейн». Качество новых инструментов тогда смогли оценить не только юные озерские дарования, но также участники Всероссийской летней творческой школы «Волшебство звука».

В настоящее время озерские музыканты осваивают вторую партию инструментов: скрипки, аккордеоны, виолончели, гитары. Параллельно с занятиями проходит подготовка к фестивалю «Дорога к храму», который состоится 15 октября в ДК «Маяк». На праздничном концерте, приуроченном к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, воспитанники музыкальной школы сыграют на новых инструментах, полученных в дар в этом году.

С детьми и педагогами музыкальной школы встретились представители средств массовой информации из Челябинска и Озерска, которые поинтересовались впечатлениями от новых инструментов.

Потапова Светлана, педагог по классу виолончели:

– Очень важно, чтобы дети играли на хороших качественных инструментах, особенно на начальном этапе обучения. Виолончель – это очень сложный инструмент, детям осваивать его непросто. Сейчас, когда у нас появилось пять новых виолончелей, ребята безусловно будут довольны.

Ирина Хохрякова, преподаватель по классу аккордеона, заместитель директора ДМШ №1 по учебно-воспитательной работе:

– Я работаю в школе уже 20 лет, а наши старые аккордеоны здесь были значительно раньше, им уже несколько десятков лет. Благодаря Андрею Ильичу Комарову у нас появилась целая партия новых инструментов (пять аккордеонов). И это целый набор, соответствующий возрасту и физическим данным учеников. Наличие полного комплекта способствует лучшему освоению музыкальной грамоты и владению инструментом.

Ольга Талочкина, ученица 6 класса по классу аккордеона:

– В музыкальной школе я занимаюсь шесть лет. Новый инструмент очень классный, удобный и звонкий, от старого он отличается более ярким и сильным звуком.

Директор ДМШ №1 Лариса Кузнеченкова подчеркнула, что обновление парка инструментов – это больная тема для всего детского музыкального образования, и не только для Озерска.

– То, что у нас появились новые инструменты – это большое счастье. Мы получили четырнадцать новых позиций: народные инструменты – аккордеоны и баяны («Hohner» и «Weltmeister»), гитары («Yamaha»), а также виолончели, скрипки («Hans Klein") и ударная установка, - отметила Лариса Кузнеченкова.

Музыкальные инструменты нам очень нужны, поскольку это главный ресурс для развития способностей наших юных дарований. Очевидно, что без хороших музыкальных инструментов воспитание настоящего юного исполнителя невозможно.

Хочется отдельно сказать о том, что большая часть подаренных нам инструментов будет представлена на гала-концерте Фестиваля «Дорога к Храму» 15 октября. На этом концерте выступит оркестр баянов-аккордеонов, оркестр русских народных инструментов и детский хор. Музыкальные произведения будут исполняться на новых инструментах.

Фото Владимира Беляева. Июнь 2019 года.