Почти миллион отсудила жительница Озерска у пожарных за сгоревший дом

Советский районный суд Челябинска вынес решение о взыскании с ФГКУ «Специальное Управление ФПС № 1 МЧС России» в пользу пострадавшей в результате пожара женщины в размере 831 тысяч 946 рублей.

История берет свое начало 14 мая 2018 года в СНТ «Татыш». Возгорание началось недалеко от садового товарищества. Первое сообщение о том, что начинается пожар, на пульт пожарной службы поступил в 15:35. Но в результате действий диспетчеров, которые ввели в заблуждение оперативного дежурного и не сразу направили пожарные машины к месту возгорания, сгорел дом пострадавшей.

«В действиях диспетчеров ЦППС СУ ФПС № 1 МЧС России и СПСЧ № 1 и СПСЧ № 4 установлены нарушения служебной дисциплины, выразившиеся в нарушении пункта 10 Боевого устава подразделения пожарной охраны, определяющего порядок организации и тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ и нарушении должностного регламента»,

— гласят материалы дела.

В результате пожара, распространившегося на участок пострадавшей, сгорел дом, хозяйственные постройки и зеленые насаждения.

«Пожарные приехали только после того, как жители СНТ начали бить тревогу, тушить возгорание сами и обратились в полицию. Именно после звонка правоохранителей, приехала пожарная охрана»,

— сообщила сайту «Первый областной» дочь пострадавшей Евгения.

По информации, которая имеется у родственников пострадавшей, ведомство планирует обжаловать решение суда. Сотрудники ФГКУ «Специальное Управление ФПС № 1 МЧС России» прокомментировать данную ситуацию отказались.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pochti-million-otsudila-zhitelnitsa-ozerska-u-pozharnykh-za-sgorevshiy-dom/