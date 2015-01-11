Праздничный вечер в преддверии Дня работника атомной промышленности: обзор события

В Озёрске началась череда мероприятий, посвященных грядущему Дню работника атомной промышленности . 26 сентября в театре "Наш дом" состоялся праздничный вечер, на котором генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, председатель профсоюзного комитета предприятия Максим Чубенко и глава Озерского городского округа Евгений Щербаков тепло поздравили озёрских атомщиков. Торжественную часть вечера провел председатель Молодёжной комиссии при профсоюзе ПО «Маяк» Александр Афонасьев.

Благодарственными письмами и почетными грамотами были поощрены особо отличившиеся сотрудники. Отрадно, что руководство отметило многолетний труд ветерана производственного объединения Бориса Николаевича Ентякова, которому недавно исполнилось 80 лет. Борис Николаевич - интереснейший, эрудированный и остроумный собеседник, отлично знает историю "Маяка", работая сейчас в Центре информирования предприятия, постоянно пробуждает в озерских школьниках и студентах чувство гордости за край, в котором мы живем. Благодаря ему гости города узнают, какое значение играет комбинат для развития отрасли и страны в целом.

После официальной части началась музыкальная программа, которая стала истинным подарком для всех, кто присутствовал в зале. Гостями вечера стали пятеро молодых талантливых мужчин - солисты музыкальных театров, обладатели уникальных голосов, победители телевизионных конкурсов, звёзды мюзиклов. Ровно четыре года назад они объединились в вокальный проект «ViVA», и теперь группа радует зрителей безупречным вокалом и обширным репертуаром – от оперных арий до современных хитов, песен собственного сочинения.

Каждый из вокалистов «ViVA» – это самостоятельная творческая единица, но при этом артисты пели необыкновенно слаженно, душевно, профессионально. Было видно, что они сами получали удовольствие от пения. Вокалистов просто распирало от эмоций, они поймали вдохновение, кураж и щедро дарили эти ощущения публике. Зал отвечал взаимностью: зрители не скрывали слёз во время исполнения «Вечерней застольной», пели вместе с группой хиты Юрия Антонова, даже активно танцевали под некоторые песни. Вёл концерт Александр Балыков – непринуждённо и органично вплетая в речь добрые слова об Озерске, как о закрытом городе с открытой душой.

Стоит отметить, что музыканты проекта «ViVA» активно ведут благотворительную деятельность, отдавая прибыль с продажи своих дисков нуждающимся детям.

Озёрская публика, очарованная гостями, долго не отпускала артистов. Но вокалисты сами не спешили уходить со сцены, от души стремились удивить зрителей, подарить незабываемые музыкальные впечатления и хорошее настроение.

Присоединяемся к поздравлениям с Днем работника атомной промышленности, адресованным хранителям мирного атома, профессиональным, достойным людям, которые без остатка посвятили себя этой сложной и важной профессии!

Текст и фото: Наталья Колянова