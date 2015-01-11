В начале октября в Челябинскую область на несколько дней вернется бабье лето – небольшое потепление ждут в середине следующей рабочей недели.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в выходные будет облачно, возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем температура составит 5-7 градусов тепла, ночью до минус 4. При этом порывы северо-западного ветра будут достигать 15 м/с.

С понедельника начнет теплеть. По данным сервиса Gismeteo, 30 сентября в Челябинской области пройдет небольшой дождь, днем ожидают 8 градусов тепла. Но уже в среду температура воздуха поднимется до 14 градусов. Будет сухо и тепло. При этом с каждым днем будет становиться «жарче». По предварительным прогнозам, в следующий уикэнд будет солнечно, ясно и до плюс 18.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinsk-na-neskolko-dney-vernetsya-babe-leto_120356.html