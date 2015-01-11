Депутаты в Челябинской области поддержали рост штрафов за затяжные коммунальные раскопки

В Челябинской области готовятся к введению штрафов за не восстановленное вовремя благоустройство после раскопок.

Соответствующие изменения приняли в первом чтении в региональном Заксобрании. Проект внесла челябинская городская дума. Штрафы хотят повысить за несколько нарушений. Среди них — проведение без ордера раскопок, которые влекут уничтожение деревьев, разрушение дорог и тротуаров; несоблюдение указанных в разрешении сроков работ и восстановления благоустройства. Последний пункт является нововведением.

В данный момент в законе есть дисбаланс, рассказал председатель комитета по местному самоуправлению Анатолий Брагин.

«Если выполняли работу без ордера, эти штрафные санкции в пять и даже в десять раз ниже, чем если выполняли работы с ордером и в последующем это благоустройство не выполнили. Поэтому для производителей, выполняющих эти работы, стало очень выгодным не оформлять ордер на земляные работы, заплатить минимальный штраф и после этого разрыть, перерыть все и уйти без благоустройства. Органы местного самоуправления почувствовали эту проблему очень серьезно», — прокомментировал Анатолий Брагин.

Штрафы для юридических лиц предлагают установить в диапазоне от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Изменения в закон приняли в первом чтении, чтобы обсудить их с остальными представителями местных властей. Окончательно утвердить поправки рассчитывают на следующем заседании Законодательного собрания.

http://echochel.ru/news/deputaty-v-chelyabinskoj-oblasti-podderzhali-rost-shtrafov-za-zatyazhnye-kommunalnye-raskopki/