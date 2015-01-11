Аналитики назвали уральские регионы, где квартиры продаются быстрее и с наибольшей скидкой

Свердловская область замкнула десятку российских регионов, где по расчетам Сбербанка и его сервиса «ДомКлик», квартиры продаются быстрее.

Согласно исследованию, на Среднем Урале реализовать жилье можно в среднем за 69 дней. Это быстрее, чем в среднем по России, где типичный срок продажи квартиры составляет 79 дней.

Вместе с тем Курганская область попала в число регионов-аутсайдеров, где квартиры реализуются дольше всего. По подсчетам экспертов, на это требуется в среднем 107 дней — в полтора раза дольше, чем в регионах-лидерах рейтинга. «Среди отдельных городов дольше всего квартиру продавать придется в Шадринске Курганской области — на это следует закладывать почти полгода», — говорится в исследовании. Добавим, что в антирейтинг попал также Озерск Челябинской области (149 дней экспозиции) и Ханты-Мансийск, где срок продажи жилья составляет 131 день.

Добавим, что Свердловская область стала третьей в стране по размеру скидки на жилье. В среднем по России сделки по продаже квартир заключались со снижением первоначальной цены на 0,94%, то есть меньше 1%. В Свердловской области можно было договориться о дисконте в размере 2,4%, в Челябинской области — о скидке 2,2%.

Для исследования использовалась выборка объемом в 1 млн объявлений. Рассматривалась информация о сделках, совершенных как на первичном, так и на вторичном рынке с января по июль 2019 года включительно.

https://www.znak.com/2019-09-24/analitiki_nazvali_uralskie_regiony_gde_kvartiry_prodayutsya_bystree_i_s_naibolshey_skidkoy