Крепкий мороз и сильный ветер ожидают на Южном Урале в среду

В ночь на среду, 2 октября, температура воздуха в Челябинской области может опуститься до минус 7 градусов – осадков не предвидится, но синоптики прогнозируют сильный ветер.

По данным Челябинского гидрометцентра, в среду, 2 октября, днем будет тепло: 10-15 градусов со знаком «плюс». Будет облачно, но без осадков. Порывы юго-западного ветра могут достигнуть 10-16 м/с.

Ночью ожидают от минус 2 до плюс 3 градусов. В низинах до минус 7. В четверг, по предварительным прогнозам, возможны дожди.

Добавим, что по прогнозам уральских синоптиков, в ближайшие пять дней в Челябинской области будет преобладать сухая и теплая погода. 5 и 6 октября прогнозируется плюс 15-17 градусов.

https://dostup1.ru/society/Krepkiy-moroz-i-silnyy-veter-ozhidayut-na-Yuzhnom-Urale-v-sredu_120456.html